„In der Summe verdient“: Zorneding schlägt Ebersberg und verschärft Krise beim Aufsteiger

Der TSV Zorneding verschärft die Ergebniskrise des TSV Ebersberg. Der Aufsteiger verliert das Derby mit 1:3 und bleibt weiter punktlos.

Das letzte der drei Landkreisderbys in der Vorrunde in der Bezirksliga Ost endete mit einem 3:1-Heimerfolg des TSV Zorneding über den TSV Ebersberg. Während die Gastgeber damit einen kleinen Befreiungsschlag nach drei Niederlagen in Folge landeten, wartet der Aufsteiger aus der Kreisstadt damit weiterhin auf den ersten Zähler in der neuen Spielzeit.

„Ich habe weder als Spieler noch als Trainer jemals fünfmal in Folge verloren“, beklagte Ebersbergs Trainer Michael Hieber die erneute Pleite, und hofft gleichzeitige auf das baldige Ende der Durststrecke. „Es kommt natürlich kein Gegner, gegen den wir als Tabellenletzter gewinnen müssen, das ist logisch. Aber es kommen einige 50/50-Spiele. Und hier müssen wir jetzt alles dafür tun, dass diese auf unsere Seite kippen.“

Die ersten zwanzig Minuten passiert nicht viel – dann kommt Zorneding über Standards

Auch das Abendspiel in Zorneding sah Hieber weitestgehend als ausgeglichen an, aber eben mit den entscheidenden Toren für die Heimelf. Die ersten zwanzig Minuten seien nach Beobachtung von Zornedings Trainer Sascha Bergmann ereignislos verlaufen. „Da haben wir uns schwergetan. Aber die letzte Viertelstunde vor der Pause konnten wir uns über Standards ein wenig vorne festsetzen“.

Mit dem Pausenpfiff verwertete Zorneding dann eine dieser Ecken zum 1:0 durch einen Kopfball von Luis Mikusch, Maximilian Hotz leistete die maßgeschneiderte Vorarbeit.