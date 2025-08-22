„In der Summe verdient“: Zorneding schlägt Ebersberg und verschärft Krise beim Aufsteiger

Der TSV Zorneding verschärft die Ergebniskrise des TSV Ebersberg. Der Aufsteiger verliert das Derby mit 1:3 und bleibt weiter punktlos.
Das letzte der drei Landkreisderbys in der Vorrunde in der Bezirksliga Ost endete mit einem 3:1-Heimerfolg des TSV Zorneding über den TSV Ebersberg. Während die Gastgeber damit einen kleinen Befreiungsschlag nach drei Niederlagen in Folge landeten, wartet der Aufsteiger aus der Kreisstadt damit weiterhin auf den ersten Zähler in der neuen Spielzeit.
Ich habe weder als Spieler noch als Trainer jemals fünfmal in Folge verloren.
Ebersbergs Coach Michael Hieber über ein trauriges Karriere-Novum.
„Ich habe weder als Spieler noch als Trainer jemals fünfmal in Folge verloren“, beklagte Ebersbergs Trainer Michael Hieber die erneute Pleite, und hofft gleichzeitige auf das baldige Ende der Durststrecke. „Es kommt natürlich kein Gegner, gegen den wir als Tabellenletzter gewinnen müssen, das ist logisch. Aber es kommen einige 50/50-Spiele. Und hier müssen wir jetzt alles dafür tun, dass diese auf unsere Seite kippen.“
Auch das Abendspiel in Zorneding sah Hieber weitestgehend als ausgeglichen an, aber eben mit den entscheidenden Toren für die Heimelf. Die ersten zwanzig Minuten seien nach Beobachtung von Zornedings Trainer Sascha Bergmann ereignislos verlaufen. „Da haben wir uns schwergetan. Aber die letzte Viertelstunde vor der Pause konnten wir uns über Standards ein wenig vorne festsetzen“.
Mit dem Pausenpfiff verwertete Zorneding dann eine dieser Ecken zum 1:0 durch einen Kopfball von Luis Mikusch, Maximilian Hotz leistete die maßgeschneiderte Vorarbeit.
Der Treffer änderte dann auch die Statik des Spiels, Ebersberg musste nun mehr investieren. Die Eber witterten nach einer berechtigten Zeitstrafe für Markus Weth (53.) wegen eines Foulspiels ihre Chance, mussten jedoch trotz Überzahl das 0:2 durch einen sehr unglücklich abgefälschten Flankenball von Maximilian Hotz schlucken (56.), der sich hinter Schlussmann Lukas Schmidmaier ins Tor senkte.
Der Gast steckte aber nicht auf und kam durch Kapitän Maximilian Volk nach einer flüssigen Kombination zum 1:2-Anschlusstreffer (67.). Ebersberg bemühte sich fortan nach Kräften um den Ausgleich, doch Zorneding schien dem 3:1 bei einigen leichtfertig verspielten Kontern näher.
Kurz vor dem Schlusspfiff gelang den Platzherren schließlich die endgültige Entscheidung durch Einwechselspieler Florian Höger gegen in dieser Torszene zu hoch stehende Ebersberger. „In der Summe war der Sieg schon verdient für uns aufgrund der klareren Chancen“, fasste Zornedings Übungsleiter Sascha Bergmann den zweiten Saisonsieg für seine Mannschaft zusammen, die am Samstag das Liga-Schwergewicht TSV Dorfen empfängt. Für die Eber geht die Punktesuche tags darauf beim SV Miesbach weiter.