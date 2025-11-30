In der Saison: Zwei Trainerwechsel bei Krefelder A-Ligisten

Formuly, vorher im Hellas-Nachwuchs beziehungsweise TDFV Viersen oder Welate Roj Mönchengladbach tätig, hatte Mitte Februar 2025 von Sebastian Steinhauer, jetzt SC Rhenania Hinsbeck, übernommen. Er führte das Team trotz widriger personeller Umstände in der Endabrechnung noch auf Platz neun. Große Zufriedenheit damals. Für ihn haben aktuell Cot-Trainer Kai Sirtl und der erfahrene Bonko Smoljanovic – der Routinier kam im Sommer als neuer Spieler – übernommen. „Wir meinen, das Potenzial der Mannschaft hätte besser ausgeschöpft werden müssen“, war im Zusammenhang mit der Formuly-Trennung von den Hellas-Verantwortlichen zu hören. Ab 1. Januar 2026 soll das besser werden, denn dann hat Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann das Sagen haben. Über den 60-Jährigen viele Worte zu verlieren – unter anderem war er lange für St. Tönis, Fischeln, Tönisberg oder zuletzt Traar tätig –, hieße Eulen nach Athen tragen. Auch als Spieler war er am Niederrhein eine feste Größe.

Eigertdt übernimmt bei Fischeln

Nachfolger von Pietta bei der Fischelner Zweitvertretung ist Thomas Eigerdt. Pietta hatte im Januar 2025 an der Kölner Straße übernommen. Die Leistungen der Mannschaft waren aber nie nicht Fisch noch Fleisch. Eigerdt, 48 Jahre alt und Inhaber der B-Lizenz, der vergangenen Freitag schon seinen ersten Arbeitsnachweis hatte, arbeitete schon für Rot-Weiß Lintorf oder FC Büderich II. „Wir haben mit ihm absichtlich mal einen Trainer geholt, der, wie es immer so schön heißt, von Außen kommt“, sagt in diesem Zusammenhang der 2. Vorsitzende und Sportvorstand Sebastian Suski.

Allerdings wird sich für Suski ab dem 30. November etwas Entscheidendes ändern. Götz Pützhofen wird nämlich dann seinen Posten als 1. Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellen und Suski rückt automatisch laut Satzung nach und hoch. Auf der nächsten Jahreshauptversammlung will der 43-Jährige sich dann im Amt, wenn es nicht überraschend einen Gegenkandidaten gibt, bestätigen lassen. Sollte es dazu kommen, müsste anschließend eine außerordentliche Versammlung einberufen werden. Pützhofen und Suski führen den VfR Fischeln seit 2. Februar 2024.