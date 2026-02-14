In der Rückrunde soll bei der DJK Hehn alles besser werden

Hehn startete mit vielen neuen Spielern in die Saison – und bekam gleich ein anspruchsvolles Auftaktprogramm: Partien gegen den Rheydter SV (0:7) und die Sportfreunde Neersbroich (1:5). Es folgten fünf Spiele ohne Niederlage, darunter Siege gegen die Red Stars (2:0) und Odenkirchen II (2:0). An diese Phase konnte die Mannschaft anschließend jedoch nicht mehr anknüpfen: Aus den verbleibenden sechs Partien holte Hehn nur noch drei Punkte – der einzige Sieg gelang gegen den ASV Süchteln II (3:1). Insgesamt stehen zwölf Zähler aus 13 Spielen.

In den fünf ungeschlagenen Spielen von Mitte September bis Mitte Oktober sah Trainer Müller eine stabile Defensive und eine geschlossene Mannschaftsleistung auf dem Feld. Beides konnte im Anschluss jedoch nicht aufrechterhalten werden. Mit Patrick Theveßen steht ein Torjäger im Kader, der immerhin auf acht Tore in zwölf Spielen kommt. Im Tor fand Hehn in Henry Bradler aus der Reserve zudem einen guten Vertreter für Stammtorhüter Marcel Meisen, der sich einer Meniskusoperation unterziehen musste. „Henry hat als Torhüter wirklich überzeugt und uns einige Punkte gerettet“, sagt Trainer Müller.

Das muss besser werden

Untypisch für Hehn gab es vor allem Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft, wie Müller berichtet. „Die Kameradschaft war in den vergangenen Jahren immer hervorragend. Ich bin selbst überrascht, wie sich das entwickelt hat. Es gab unzufriedene Spieler, die Einstellung war nicht mehr bei hundert Prozent, und wir sind in der Tabelle durchgereicht worden“, so der Trainer. Die Konsequenz: Vier Spieler verließen Hehn im Winter.

Spielerisch lag dennoch einiges im Argen. Müller nennt exemplarisch eine „Nicht-Leistung“ zum Hinrundenabschluss gegen BW Wickrathhahn (0:2). „Das Spiel hat auch bei mir nachgewirkt. Es war gut, dass dann Winterpause war“, sagt er. Zudem sind 18 eigene Treffer der zweitschlechteste Wert der Liga.

So geht es weiter

Die Vorbereitung begann in Hehn am 17. Januar. Zu Beginn gab es eine Aussprache, in der Müller, seine Co-Trainer und der Sportliche Leiter David Dickmeiß den Spielern einige Punkte mitgaben. Seitdem sieht Müller deutliche Verbesserungen. „Das Team ist in der Vorbereitung wie ausgewechselt“, sagt er.

Mit den bisherigen Testspielauftritten ist Müller ebenfalls zufrieden: „Was wir uns im Training erarbeitet haben, haben wir eins zu eins auf den Platz gebracht.“ Neu zum Team stieß Oussama Mansour von Türkiyemspor. „Er ist eine absolute Verstärkung. Ihm braucht man nichts mehr über Fußball und Taktik zu erzählen, und er hat eine gute Körpersprache“, sagt Müller.

Ein Rückschlag ist hingegen der langfristige Ausfall von Abwehrchef Gabriel Herrmann, der sich im Training zwei Bänder riss. Co-Trainer Henrik Schotte gehört als Notlösung nun wieder zum Kader. Den Rückrundenauftakt bestreitet Hehn am 27. Februar gegen den Rheydter SV. Für den Klassenverbleib ist Müller zuversichtlich, auch wenn er anfügt: „Wir werden bis zum Schluss kämpfen müssen.“