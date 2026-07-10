In der Rückrunde eine Bank – Adam Tolba verlässt den KFC Uerdingen

Er war die letzte noch ungeklärte Personalie aus dem Kader der vergangenen Saison: Adam Tolba. Alle anderen Spieler des Oberligisten KFC Uerdingen hatten entweder bereits ihren Vertrag in Krefeld verlängert oder angekündigt, den Verein zu verlassen. Nur hinter dem Verbleib von Adam Tolba waren noch Fragezeichen. Diese sind seit Donnerstagabend ausgeräumt. Der Deutsch-Ägypter hat den Verantwortlichen erklärt, höherklassig spielen zu wollen, und wird daher den Verein verlassen.
Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche fehlte Tolba ebenso wie in den ersten Testspielen. Das hatte allerdings weniger mit der Frage der ungeklärten Zukunft zu tun, sondern mit seiner Schulterverletzung, die er sich am 33. Spieltag der Vorsaison beim TSV Meerbusch zugezogen hatte. Überhaupt war seine Zeit beim KFC Uerdingen immer wieder von kleineren und größeren Verletzungen geprägt.
Tolba war vor zwei Jahren aus der Jugend des VfL Bochum gekommen und lief 45-mal für den KFC auf. Dabei erzielte er insgesamt sieben Tore und sammelte sieben Assists. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West war Tolba wie beinahe der gesamte Kader ohne Verein. An eine Zukunft beim KFC hatten da nur die wenigsten gedacht. Am ersten Spieltag der Oberliga-Spielzeit jedoch wurde Tolba als Rückkehrer präsentiert. Er brauchte eine Weile, bis er die verpasste Vorbereitung wieder aufgeholt hatte, oft fehlte ihm auch das Glück im Abschluss. Gerade in der Rückrunde fand der 21-Jährige allerdings zu alter Stärke zurück und wurde in dieser Phase eine wichtige Stütze im Uerdinger Offensivspiel. In seinem letzten Spiel im blau-roten Trikot avancierte er in Meerbusch mit einem Doppelpack zum Matchwinner, ehe er verletzt ausgewechselt werden musste.
„Wir danken Adam für seine Dienste im Trikot des KFC Uerdingen. Für seinen weiteren Weg und sein Vorhaben, höherklassig spielen zu wollen, drücken wir ihm die Daumen“, wird der Geschäftsführer Sport Michael Nagorny in der Vereinsmitteilung zitiert. Wohin es Tolba zieht, ist noch unklar.