In der Rückrunde eine Bank – Adam Tolba verlässt den KFC Uerdingen

Tolba war vor zwei Jahren aus der Jugend des VfL Bochum gekommen und lief 45-mal für den KFC auf. Dabei erzielte er insgesamt sieben Tore und sammelte sieben Assists. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West war Tolba wie beinahe der gesamte Kader ohne Verein. An eine Zukunft beim KFC hatten da nur die wenigsten gedacht. Am ersten Spieltag der Oberliga-Spielzeit jedoch wurde Tolba als Rückkehrer präsentiert. Er brauchte eine Weile, bis er die verpasste Vorbereitung wieder aufgeholt hatte, oft fehlte ihm auch das Glück im Abschluss. Gerade in der Rückrunde fand der 21-Jährige allerdings zu alter Stärke zurück und wurde in dieser Phase eine wichtige Stütze im Uerdinger Offensivspiel. In seinem letzten Spiel im blau-roten Trikot avancierte er in Meerbusch mit einem Doppelpack zum Matchwinner, ehe er verletzt ausgewechselt werden musste.