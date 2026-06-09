In der Relegation kann es noch einmal richtig dramatisch werden

Um ein Haar wäre Lukas Louven zum Pechvogel des Jahres geworden. Der junge Mittelfeldspieler des B-Ligisten Sportfreunde Broekhuysen II hatte am 10. Mai in der sechsten Minute der Nachspielzeit im Derby beim SV Herongen den Ball zum 4:4-Endstand ins eigene Netz befördert. Und damit das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Straelen um die Meisterschaft in der Gruppe 2 entschieden.
Während der Lokalrivale von der Römerstraße am Sonntag die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus gefeiert hat, gibt’s für den Verfolger aus Broekhuysen immerhin noch eine Chance auf den Aufstieg. Das ist keineswegs selbstverständlich. Denn die beiden Relegationsspiele gegen die SV Bedburg-Hau, Vizemeister der Gruppe 1, hingen lange Zeit am seidenen Faden. Die SGE Bedburg-Hau, die ihre Mannschaft zurückzieht, ist neben Viktoria Goch II eigentlich zweiter Absteiger des Kreises Kleve/Geldern aus der Bezirksliga. Doch da sich die SGE für einen Neustart in der B-Liga entschieden hat, kann die Aufstiegsrunde über die Bühne gehen.
Das Hinspiel wird am Mittwoch um 19.30 Uhr auf der Sportanlage Op den Bökel in Broekhuysen angepfiffen, das Rückspiel findet am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Rasenplatz an der Antoniterstraße in Bedburg-Hau statt. Die Rollen sind vor der Aufstiegsrelegation eindeutig verteilt. Die Reserve der Sportfreunde kassierte in der abgelaufenen Saison nur eine einzige Niederlage (1:3 beim SC Auwel-Holt) und geht als klarer Favorit in die entscheidenden Duelle. Das Torverhältnis von 103:22 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache – die Mannschaft ist in allen Bereichen gut aufgestellt.
Die SV Bedburg-Hau hat zwar als Aufsteiger in der Gruppe 1 für Furore gesorgt, aber als Tabellenzweiter in 28 Spielen 59 Gegentreffer kassiert – im Schnitt muss der Torhüter in 90 Minuten zweimal hinter sich greifen. Am Sonntag zitterte sich das Team zu einem 3:3 in Kellen. Im Falle einer Niederlage wäre Verfolger Germania Wemb noch vorbeigezogen.
In den Spielen Concordia Goch (Drittletzter der Gruppe 1) gegen TSV Nieukerk II (Gruppe 2) wird außerdem der fünfte Absteiger in die Kreisliga C ermittelt. Auch hier geht der Traditionsverein aus Goch als Favorit ins Rennen und möchte am Mittwochabend ab 19.30 Uhr an der heimischen Vulkeskuhle den Grundstein zum Klassenerhalt legen. Das Rückspiel wird am Sonntag um 15 Uhr am Aermen Düwel in Nieukerk angepfiffen.
In beiden Fällen gilt folgende Regelung: Steht es nach dem Rückspiel in der Addition beider Ergebnisse gleich, so folgt eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, findet ein Elfmeterschießen statt. Es kann also eine Woche nach dem offiziellen Saisonende in Sachen Auf- und Abstieg noch einmal richtig dramatisch werden.