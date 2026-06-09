In der Relegation kann es noch einmal richtig dramatisch werden Für vier B-Ligisten aus dem Kreis Kleve/Geldern hat die Saison noch ein Nachspiel. Die Sportfreunde Broekhuysen II und die SV Bedburg-Hau ermitteln den dritten Aufsteiger. Concordia Goch und der TSV Nieukerk II kämpfen um den Klassenerhalt. von Volker Himmelberg · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Die SFB sind heiß. – Foto: Pascal Derks

Um ein Haar wäre Lukas Louven zum Pechvogel des Jahres geworden. Der junge Mittelfeldspieler des B-Ligisten Sportfreunde Broekhuysen II hatte am 10. Mai in der sechsten Minute der Nachspielzeit im Derby beim SV Herongen den Ball zum 4:4-Endstand ins eigene Netz befördert. Und damit das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Straelen um die Meisterschaft in der Gruppe 2 entschieden.

SGE Bedburg-Hau macht die Aufstiegsrunde möglich Morgen, 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen II SV Bedburg-Hau SV Bedb.-Hau 19:30 live PUSH

Während der Lokalrivale von der Römerstraße am Sonntag die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus gefeiert hat, gibt’s für den Verfolger aus Broekhuysen immerhin noch eine Chance auf den Aufstieg. Das ist keineswegs selbstverständlich. Denn die beiden Relegationsspiele gegen die SV Bedburg-Hau, Vizemeister der Gruppe 1, hingen lange Zeit am seidenen Faden. Die SGE Bedburg-Hau, die ihre Mannschaft zurückzieht, ist neben Viktoria Goch II eigentlich zweiter Absteiger des Kreises Kleve/Geldern aus der Bezirksliga. Doch da sich die SGE für einen Neustart in der B-Liga entschieden hat, kann die Aufstiegsrunde über die Bühne gehen. Das Hinspiel wird am Mittwoch um 19.30 Uhr auf der Sportanlage Op den Bökel in Broekhuysen angepfiffen, das Rückspiel findet am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Rasenplatz an der Antoniterstraße in Bedburg-Hau statt. Die Rollen sind vor der Aufstiegsrelegation eindeutig verteilt. Die Reserve der Sportfreunde kassierte in der abgelaufenen Saison nur eine einzige Niederlage (1:3 beim SC Auwel-Holt) und geht als klarer Favorit in die entscheidenden Duelle. Das Torverhältnis von 103:22 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache – die Mannschaft ist in allen Bereichen gut aufgestellt.

Die SV Bedburg-Hau hat zwar als Aufsteiger in der Gruppe 1 für Furore gesorgt, aber als Tabellenzweiter in 28 Spielen 59 Gegentreffer kassiert – im Schnitt muss der Torhüter in 90 Minuten zweimal hinter sich greifen. Am Sonntag zitterte sich das Team zu einem 3:3 in Kellen. Im Falle einer Niederlage wäre Verfolger Germania Wemb noch vorbeigezogen.