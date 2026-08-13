In der Regionalliga top, aber: FCN gibt Talent Chaikhoun ab

Ayoub Chaikhoun (hier im Regionalliga-Spiel gegen den TSV Buchbach) wird an den SV Wehen Wiesbaden verliehen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der 1. FC Nürnberg hat sein Talent Ayoub Chaikhoun in die 3. Liga zum SV Wehen Wiesbaden verliehen. Der 20-jährige Deutsch-Marokkaner, der in Frankfurt am Main geboren wurde, war vor einem Jahr im Sommer 2025 aus der U19 von Eintracht Frankfurt an den Valznerweiher gekommen. In der Regionalliga Bayern zeigte er in den vergangenen Saison sein Können, war 22 Mal für die U23 des Clubs im Einsatz, erzielte zwei Treffer und bereitete weitere fünf vor und trug damit sein Scherflein zum Titelgewinn der Club-Amateure teil. Doch bei den Profis erhielt der Spielgestalter nicht die erhofften Einsatzzeiten. Jetzt haben sich beide Seiten zumindest auf eine temporäre Trennung verständigt. Ayoub Chaikhoun läuft in dieser Saison für den SV Wehen Wiesbaden auf.

Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou erklärt in einer kurzen Pressemitteilung: "Für beide Seiten war klar, dass Ayoub ein Tapetenwechsel guttun wird. Wir haben mit Wehen Wiesbaden nun einen passenden Leihverein für ihn gefunden. Wir wünschen im viel Erfolg für seine Zeit in Wiesbaden."

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Beginn an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass Wehen Wiesbaden genau der richtige Schritt für meine Entwicklung ist. Gleichzeitig ist es sehr schön, wieder näher bei Familie und Freunden zu sein. Ihr Rückhalt bedeutet mir sehr viel und gibt mir zusätzliche Energie. Ich will mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen und hier positive Spuren hinterlassen", lässt sich Ayoub Chaikhoun auf der Homepage des SVWW zitieren. Einen angenehmen Nebenaspekt hat der Wechsel für ihn zusätzlich: "Gleichzeitig ist es sehr schön, wieder näher bei Familie und Freunden zu sein. Ihr Rückhalt bedeutet mir sehr viel und gibt mir zusätzliche Energie. Ich will mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen und hier positive Spuren hinterlassen."