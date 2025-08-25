– Foto: Krings / Graff

"In der Region einmalig": Bardenberg geht optimistisch in die Saison Trainer Michael Krings sieht Team nach starker Rückrunde gut gerüstet Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Aachen Bardenberg Michael Krings

Nach Platz acht in der Vorsaison will der SC Sparta Bardenberg in der neuen Spielzeit an die starke Rückrunde anknüpfen. Trainer Michael Krings blickt optimistisch nach vorne.

Krings übernahm das Traineramt in der Winterpause – bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn bei Sparta – und sorgte sofort für Aufschwung. „Die Rückrunde war schon stark, in der Rückrundentabelle haben wir Platz 4 belegt. Am Ende der Saison haben wir alle vor uns liegenden Mannschaften geschlagen“, sagt der 51-Jährige. Mit 30 Punkten aus der zweiten Saisonhälfte legte das Team eine beeindruckende Serie hin, nachdem es in der Hinrunde lediglich 18 Zähler gesammelt hatte. Rahmenbedingungen "in der Region einmalig"

Am 20. Juli startete Bardenberg in die Vorbereitung. Krings zeigt sich zufrieden: „Trotz einiger Urlauber hatten wir nie weniger als 18 Spieler beim Training.“ Ein besonderes Highlight steht Ende August an: „Am 30.08.2025 wird unser neuer Kunstrasenplatz eingeweiht und wir haben dann einen Kunstrasenplatz sowie zwei Naturrasenplätze. Dies ist in der Region einmalig.“ Besonders hebt der Trainer die Mischung innerhalb der Mannschaft hervor: „Einzelne Spieler zu loben wäre nicht angebracht, wir haben schon gegen Ende der letzten Saison einige A-Jugendliche eingebaut, die auch bis auf eine Ausnahme alle dabei geblieben sind. Ich arbeite gerne mit jungen willigen Spielern zusammen. Bei uns stimmt einfach die Mischung zwischen Erfahrung und jungen Spielern.“