In der Oststaffel der Kreisklasse will scheinbar keiner aufsteigen

Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause gewann der TSV Pressath (in Weiß) das ganz im Zeichen des Abstiegskampf stehende Derby beim SC Schwarzenbach (in Schwarz) noch mit 3:2. – Foto: Dagmar Nachtigall

Viertletzter Spieltag in den Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden, dabei setzte sich die schon in der letzten Runde zu Tage tretende Schwächephase der Spitzengruppe in der Oststaffel fort, erneut konnte keiner der drei die Liga Anführenden gewinnen und so den "Durchhänger" der anderen zu seinen Gunsten nutzen. Da verlor der SV Altenstadt/WN (1./43 - 0:1 in Altenstadt/VOH) durch ein Tor in der 93. Minute, die punktgleiche DJK Irchenrieth (2./43 - 1:3 in Neustadt) verließ das Spielfeld zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen und der SV Waldau holte bei der abstiegsgefährdeten SG Püchersreuth in einer Partie mit gleich drei Platzverweisen gerade einmal ein 1:1-Unentschieden. Die "Bestrafung" des Dreigestirns für die aktuelle "Kunstpause" ist nun, dass aus dem Dreikampf vor den finalen drei Matches ein Vierkampf geworden ist. Denn der TSV Pleystein (4./40 - 2:0 gegen Etzenricht II) hat nun zum Trio ganz oben aufgeschlossen und heizt die Spannung zusätzlich an.

Blicken wir in den Süden, da könnte sich die DJK Ensdorf (2./57 - 3:3 gegen Neukirchen) im Zweikampf um den Titel mit Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./60 - 5:0 in Kauerhof) einen verhängnisvollen Patzer geleistet haben, liegt sie nun drei Punkte zurück. Wohl kommt es am übernächsten Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen in Ensdorf, da die DJK aber das Hinspiel bei TraPo mit 0:4 verloren hat, müsste sie bei einem möglichen Heimsieg gegen den Primus schon mit 5:0 gewinnen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Und das erscheint eher unwahrscheinlich. Relegationsplatz 2 ist der Eckl-Elf allerdings nicht mehr zu nehmen. Weniger spektakulär stellt sich die Lage in den Tabellenhöhen der Westgruppe dar. Nachdem sowohl der auch im 23. Saisonspiel ungeschlagene Primus FC Dießfurt (1./61 - 4:1 in Schlicht) und sein "Vize" SV Neusorg (2./53 - 4:0 gegen Ebnath) nichts anbrennen liessen, reicht beiden am nächsten Wochenende ein Unentschieden, um den Sack zuzumachen und Meisterschaft und Platz 2 endgültig in trockene Tücher zu legen. Spannend allerdings bleibt der Kampf um Platz 3, den der SV Hahnbach (44 Punkte) und der SVSW Kemnath (43 Punkte) führen.

Im Überblick die Paarungen des vergangenen Wochenends: Kreisklasse Süd

"Vorteil TuS Rosenberg II" kann man sagen, nachdem die Hüttenstädter (13./10 - 3:1 gegen Paulsdorf) im Abstiegskampf die "Rote Laterne" an den SV Inter Bergsteig (14./7 - 1:4 in Schmidmühlen) abtreten konnten und nun drei Spieltage vor dem Ende einen Puffer von drei Zählern aufbauten. Schlechter sind die Karten für die SG Utzenhofen/Kastl (12./21 - 0:2 gegen Kümmersbruck) geworden im Buhlen um Platz 11, durch den Schmidmühlener Sieg ist der Abstand zum rettenden Ufer auf fünf Punkte angewachsen. Die Nase vorn im Kampf um Platz 3 hat aktuell der 1. FC Neukirchen mit 43 Punkten, der SV Kauerhof und der TSV Kümmersbruck mit jeweils 40 Punkten sitzen der Ringler-Elf aber im Nacken.

Tore: 0:1 Patrick Donhauser (22.), 0:2 Richard Wendl (23.), 0:3 Paul Schweiger (80.) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Fabian Stubenvoll (11./Strafstoß), 2:0 Hillary Onyishi (21.), 2:1 Julian Meixner (35.), 3:1 Lukas Baumer (90.) - Schiedsrichter: Markus Lutter - Zuschauer: 70 - Zeitstrafe für Joshua Hammer (84./Paulsdorf)

Tore: 0:1 Heiko Haustein (20.), 0:2 und 0:3 Johann Henschke (31./61.), 0:4 Michael Behrend (64./Strafstoß), 0:5 Benedikt Kopf (88.) - Schiedsrichter: Bernhard Hofmann - Zuschauer: 85

Nach torreichen 93 Minuten waren die Gäste mit dem 3:3 wohl mehr zufrieden, als die Heimelf, die eine dreimalige Führung nicht über die Zeit brachte und sich damit wohl aller Chancen auf Platz 1 beraubte. Dennoch ist man in Ensdorf mit dem bislang Gezeigten sehr zufrieden, die ganze Konzentration gilt nun den Überstunden, in denen die DJK in Runde 1 auf den Rangzwölften der Kreisliga Nord prallen wird. Der FCN bleibt im Rennen um den besten KK-Dritten, liegt dabei derzeit einen Punkt hinter dem SV Hahnbach II aus dem Westen, der 44 Punkte auf der Habenseite hat. DJK-Coach Oliver Eckl: "Am Sonntag war Neukirchen zu Gast bei uns in Ensdorf. Zu Beginn des Spiels wurde unser hohes Anlaufen mit frühen Ballgewinnen belohnt. Dabei erzielten wir zwei Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Leider verletzte sich unser Doppeltorschütze in einer Offensivaktion schwer und musste ausgewechselt werden. Über die gesamte Spielzeit konnten wir leider nicht zu unserer spielerischen Linie finden, leider zu viele lange Bälle, die uns den Spielaufbau erschwerten. Neukirchen wurde dadurch stärker und konnte sich Chancen erspielen. Vor der Halbzeit dann der Ausgleich zum 2:2. Ein toller Abschluss aus 16 Metern führt zum erneuten Führungstreffer kurz nach Wiederbeginn. Chancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Kurz vor Schluss ermöglichten wir dem Gegner dann den Ausgleich, der sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Nachdem wir wussten, dass bei einem Punktverlust die Chancen auf den 1. Platz fast aussichtslos sind, war natürlich die Enttäuschung den Spielern anzusehen. Trotzdem spielen wir eine tolle Saison und man hat mit dem Erreichen der Relegation eine große Leistung vollbracht! Die Freude auf die letzten Spiele, sowie die Verlängerung der Saison ist groß und gibt uns auf jeden Fall Rückenwind. Mit der Unterstützung der Fans können wir heuer noch viel erreichen!" Gästetrainer Christian Ringler: "Im Spitzenspiel erwischten wir einen denkbar schlechten Start und gerieten durch zwei individuelle Fehler früh in Rückstand. Die Mannschaft zeigte jedoch eine starke Moral und kämpfte sich mehrfach zurück ins Spiel. Insgesamt konnten wir drei Rückstände egalisieren, was den großen Einsatz und die mentale Stärke des Teams unterstreicht. So entwickelte sich ein insgesamt zerfahrenes und ungewöhnliches Spitzenspiel, in dem am Ende beide Mannschaften mit der gerechten Punkteteilung leben müssen." Tore: 1:0 und 2:0 Matti Götz (1./6.), 2:1 Tim Mayer (32.), 2:2 Jeremias George (39.), 3:2 Maximilian Metz (47.), 3:3 Martin Bursik (81.) - Schiedsrichter: Josef Abeltshauser - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin Ebi (7.), 1:1 Luca Ebert (8.), 2:1 Nico Dierschedl (14.), 3:1 Luca Ebert (39.), 4:1 Lukas Maul (41.), 5:1 Alexander Pröll (49.), 6:1 Dennis Mutzbauer (53.), 7:1 Max Maul (65.), 8:1 Lukas Maul (66.) - Schiedsrichter: Josef Schatz - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Laurin Wiedenbauer (3.), 0:2 Mario Micko (78.) - Schiedsrichter: Albert Bayerl - Zuschauer: 120

Eminent wichtiger Heimdreier für den SVS in diesem Kellerduell gegen den Gast aus der Vilsstadt. Gemessen an den Spielanteilen - die Heimelf bestimmte bis auf einen kurzen Zeitraum das Geschehen - ist der Sieg der Elf aus dem Vilstal auch hochverdient. Während der Gastgeber seinen Platz am rettenden Ufer verteidigte und den Abstand zu Platz 12 auf jetzt fünf Punkte ausbauen konnte, zieht sich nach dem Rosenberger Sieg die Schlinge um den Hals der Inter-Bezirksligareserve immer mehr zu. SVS-Coach Hans Flierl: "In einer für beide Mannschaften wichtigen Begegnung gehen wir früh ins Führung, verpassen es aber nachzulegen, um mehr Ruhe in unser Spiel zu bringen. Nach dem Ausgleich der Gäste gelingt uns kurz vor der Halbzeit wiederum die Führung. In der zweiten Spielhälfte erarbeiten wir uns mehr Torchancen, legen zweimal nach und fahren so den Dreier ein." Gästetrainer Andreas Wächter: "Mit einem dezimierten Kader mussten wir eine bittere Niederlage einstecken. Leider konnten wir nur eine kurze Phase des Spiels mithalten, in der wir auch den Ausgleich erzielten. Aber im Großen und Ganzen machen wir zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Der Sieg für Schmidmühlen geht völlig in Ordnung." Tore: 1:0 Christopher Roidl (2.), 1:1 Mohamad Amad (20.), 2:1 Daniel Fochtner (41.), 3:1 Christian Graf (57.), 4:1 Daniel Fochtner (70.) - Schiedsrichter: Markus Schindler - Zuschauer: 67 Kreisklasse Ost Nicht nur am oberen Rand der Tabelle geht es "drunter und drüber", auch in der unangenehmen Abstiegszone überschlagen sich quasi die Ereignisse. Da setzte die SpVgg Windischeschenbach (13./18 - 1:0 in Pirk) ihren Schlußspurt fort und gewann das zweite Match in Folge. Die SG Püchersreuth/Floß (14./16) trotzte dem Dritten aus Waldau wohl einen Zähler ab, übernahm allerdings gleichzeitig die "Rote Laterne". Dann hievte sich Schleudersitzinhaber DJK Neustadt (11./26 - 3:1 gegen Irchenrieth) mit einem Heimdreier gegen einen der Ligafavoriten aufs rettende Ufer, während der FC Luhe-Markt (12./24 - 2:4 beim Sechs-Punkte-Match in Moosbach) wieder zurück auf Platz 12 abrutschte. Es bleibt also megaspannend bei der Beantwortung der Fragen, wer direkt absteigen wird und wer in Ehrenrunden versuchen muss, noch die Liga zu halten.

Hochverdient hielten die Kreisstädter die favorisierten Gäste in dem für beide Seite so wichtigen Spiel nieder. Bis auf einen kurzen Abschnitt vor und nach der Pause dominierte Neustadt seinen Gegner überraschend deutlich, dabei machte sich das Mitwirken des 44jährigen zweiten Spielertrainers der Gelb-Schwarzen Sebastian Demel sehr positiv bemerkbar, denn er zog zusammen mit Youngster Ben Kippes im Mittelfeld geschickt die Fäden und brachte Ruhe ins Spiel. Beide reihten sich ein in eine geschlossen starke Mannschaftsleistung, während die Gäste aktuell eine schwierige Phase durchleben, wie Coach Michael Bachmeier in seinem Statement erläutert. Neustadt-Coach Enrico Köllner: "Ab der ersten Minute waren wir griffig, gallig, geil darauf, Zweikämpfe zu gewinnen, so wie wir uns das vorgenommen hatten. Irchenrieth gehört ohnehin zu den Mannschaften, die uns liegen, wobei ich übers ganze Spiel gesehen schon enttäuscht war, was sie auf den Platz brachten, nur kurz hat ihre Qualität ein wenig aufgeblitzt. Wichtig war, die Offensive in Schach zu halten. Torjäger Kaufmann ist fast 80 Minuten abgetaucht gewesen, gegen Deubzer haben wir einen laufstarken und zweikampfstarken Gegenspieler gestellt, hat also gut geklappt. Bis zu einer kurzen "Schlafphase" kurz vor der Halbzeit, als wir das 1:2 kassieren, haben wir es wirklich gut gemacht heute. Einmal als Mannschaft gut verteidigt, auf der anderen Seite vorne Nadelstiche gesetzt, an der Anzahl der Chancen gemessen, kann das Spiel auch 6:2 für uns ausgehen. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, die Gas gegeben, gefightet und Mentalität gezeigt haben. Die Leistungssteigerung vom Spiel in Weiden konnten wir in dieser Partie fortsetzen." Gästetrainer Michael Bachmeier: "Eine Ursache für unsere aktuell durchwachsene Leistung ist definitiv das Fehlen mehrerer Leistungsträger seit Wochen. Am Sonntag haben mir acht wichtige Spieler gefehlt. Aber damit haben andere Mannschaften natürlich auch zu kämpfen, von daher kann und darf das nicht als Ausrede zählen. Neustadt hat es ganz einfach gut gemacht. Sie waren bissiger, läuferisch stärker und wollten den Sieg mehr wie wir. Wir tun uns aktuell schwer, die PS über 90 Minuten auf den Rasen zu bekommen. Wir verkrampfen im Spiel und kriegen den Kopf nicht frei. Scheinbar geht es aber unseren direkten Konkurrenten genauso. Deswegen haben wir weiterhin noch alle Möglichkeiten in der eigenen Hand. Die Aufgabe wird es nun sein, irgendwie den Schalter umzulegen und die Blockade zu lösen. Das sollte uns aber ziemlich bald gelingen, weil die Saison in drei Wochen vorbei ist. Wenn es dann letztendlich nicht reichen sollte, dann ist das in Ordnung. Aber zumindest müssen wir danach in den Spiegel schauen können, ob wir wirklich alles dafür getan haben. 70 Prozent reichen nicht in dieser Liga, ganz einfach." Tore: 1:0 Patrick Michl (15.), 2:0 Benedikt Meier (23.), 2:1 Maximilian Kaufmann (45.+2), 3:1 Thomas Fukerider (57.) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Vid Mrkonjic (49.) - Schiedsrichter: Bernhard Kunz - Zuschauer: 44 - Zeitstrafe für Florian Wildgans (39./Weiden)

Tor: 1:0 Dennis Krämer (90.+3) - Schiedsrichter: Dominik Ruppert - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Bruischütz (2.) 1:1 Felix Volkmer (62./Strafstoß) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Zeitstrafe für Daniel Rewitzer (69./Waldau), Gelb-Rot für Kevin Schutzbier (90.) und Alexander Wolfrath (90.+3/beide Waldau) sowie für Andreas Burkhard (90.+3/Püchersreuth).

Tor: 0:1 Raphael Benner (70.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Ror für Raphael Benner (90./W´Eschenbach).

Hochverdient gewann die SpVgg dieses eminent wichtige Match um den Ligaverbleib gegen einen direkten Konkurrenten. Während sich die Heimelf vom Anpfiff weg hochmotiviert präsentierte und auch den für ein solches Spiel wichtigen Willen zeigte, die drei Punkte einzufahren, enttäuschten die Gäste doch sehr. Zur Halbzeit schon mit 2:0 in Front, legte die SpVgg mit dem entscheidenden 4:0 eine Viertelstunde vor dem Ende den Deckel auf ihren fünften Saisonheimsieg, der der Rupprecht-Elf nun einen Puffer von vier Zählern zu Platz 12 brachte. Am nächsten Wochenende reist Moosbach nach Windischeschenbach, wo der nächste Abstiegsknaller wartet, während der wieder in Nöten geratene FCL zuhause auf den plötzlich in den Meisterschaftskampf eingreifenden Vierten TSV Pleystein prallt. SpVgg-Coach Johannes Rupprecht: "Es waren Big Points für uns und die Mannschaft hat sich diesen Erfolg redlich verdient. Von der ersten Minute an zeigte das Team die nötige Entschlossenheit und setzte konsequent um, was man sich vorgenommen hatte. Gleich mit der ersten Torchance gelang die Führung, die spürbar Sicherheit brachte. Luhe hatte zwar immer wieder gute spielerische Momente, doch aufgrund der zahlreicheren Torchancen für unser Team ging der Sieg am Ende auch verdient an uns." Marco Schulze, Sportlicher Leiter des FCL: "In einem absolutem Sechs-Punkte-Spiel schafften wir es zu keinem Zeitpunkt, auch nur annähernd die Leistung auf den Platz zu bringen, die nötig wäre, um auswärts bei einem direkten Konkurrenten zu punkten. Zwei einfache Tore nach langen Bällen in der Anfangsviertelstunde stellten schnell die Weichen auf einen Heimsieg für Moosbach. Im weiteren Spielverlauf waren einfache Tugenden, wie Laufbereitschaft, Leidenschaft, Zweikampfstärke einfach nicht vorhanden. So konnte Moosbach verdient, wiederum nach langen Bällen, auf 4:0 stellen. Ein Elfmeter zehn Minuten vor Schluss, sowie einer von wenigen klaren Abschlüssen beschönigte dann deutlich zu spät das Ergebnis. Ich persönlich bin maßlos enttäuscht über unsere gezeigte Leistung. Die direkte Konkurrenz vor und hinter uns, punktete allesamt. Somit sollte mittlerweile jedem Spieler klar sein, was die letzte drei Wochen im Training und in den Spielen gefordert ist. Unser Trainer und ich werden das diese Woche deutlich ansprechen und eine Reaktion am nächsten Sonntag einfordern." Tore: 1:0 Andreas Steiner (4.), 2:0 Felix Enderlein (16.), 3:0 Tim Scheidler (73.), 4:0 Andreas Steiner (75.), 4:1 David Duschner (78.), 4:2 Niklas Friedl (90.+3) - Schiedsrichter: Christian Winter - Zuschauer: 120 - Zeitstrafe für Ferdinand Schießl (89./Moosbach).

Tore: 1:0 Marco Völkl (29.), 2:0 Moritz Hartwig (52.) - Schiedsrichter: Hubert Scheinost - Zuschauer: 60 Kreisklasse West Oben schreiben der "FC Bayern Dießfurt" und die Jungs von Neusorg-Coach Patrick Müller ein eigenes Kapitel, unten hingegen bleibt es dafür richtig spannend: Der TSV Königstein II (14./16- 5:1-Auswärtssieg in Immenreuth) zeigte eindrucksvoll ein Lebenszeichen, gemeinsam mit dem SC Schwarzenbach (13./16 - 2:3 gegen Pressath) rangiert man jetzt punktgleich am Tabellenende. Ein am Ende notwendiger direkter Vergleich würde zugunsten des SCS entscheiden. Der Wunsch auf den direkten Klassenerhalt wird sich für beide wohl nicht mehr erfüllen können. Vakant ist auch noch Platz 12, den momentan der TSV Pressath mit 22 Punkten belegt. Hier blickt man immer auf die Rangzwölften der beiden anderen Staffeln, denn nur der schlechteste aller Zwölfplatzierten muss in die Relegation (aktuell Utzenhofen aus dem Süden mit 21 Zählern). Gefährdet, im Westen noch auf diesen "Schleudersitz" abzurutschen, sind auch der SV 08 Auerbach II (23 Punkte) und plötzlich auch der Aufsteiger aus Wildenreuth (24 Punkte). Im Keller herrscht also wesentlich mehr Spannung noch, als in den Höhen des Klassements. Rückblick auf ein Nachholspiel vom Freitagabend: So., 19.04.2026, 13:00 Uhr SV 08 Auerbach SV Auerbach II SV Riglasreuth Riglasreuth 2 1 Abpfiff Tore: 1:0 Erdal Izmire (34.), 1:1 Jonas Roider (47./Strafstoß), 1:2 Luis Lehner (58./Eigentor), 2:2 und 3:2 Tim Schmiedl (78./87.) - Schiedsrichter: Lukas Groher - Zuschauer: 50 Die Partien des 23. Spieltags:

Tore: 1:0 Quissam Laabarta (6.), 1:1 Marco Wegmann (38.), 2:1 Noah Roß (72.) - Schiedsrichter: Christian Konrad - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Matthias Mehlhase (53.), 1:1 Rene Brewitzer (56.) - Schiedsrichter: Noah Parusel - Zuschauer: 86

Im richtungsweisenden und existenziell wichtigen Kellerderby bekamen die etwa 100 Fans zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Die Gäste aus Pressath hatten im ersten Abschnitt wohl mehr Ballbesitz und kontrollierten gegen einen kompakt stehenden Gastgeber auch über weite Strecken das Spiel, die Tore erzielte aber der SCS. Fabian Wegmann hatte nach 13 Minuten das 1:0 markiert, kurz vor dem Seitenwechsel traf Nico Bergler per direkt verwandeltem Eckstoß zum 2:0. Ein Knackpunkt in dieser Partie war wohl der frühe Anschlußtreffer für die Gäste direkt nach Wiederanpfiff, als Sebastian Fritsch auf 1:2 verkürzte. Nun wollte Pressath mehr, zeigte Moral und erzielte durch Korbinian Fischer in der 59. Minute den Ausgleich. In Folge wurde deutlich, dass der TSV über mehr "Körner" verfügt. Gegen kräftemässig immer mehr nachlassende Hausherren sorgte schließlich ein Strafstoßtor von Benedikt Franz in der 79. Spielminute für die Entscheidung. Beide Seiten waren sich nach dem Schlußpfiff einig, dass der Gästesieg aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang als verdient zu bezeichnen war. SC-Spielercoach Sebastian Urban: "Gut angefangen, starke erste Halbzeit gespielt, durch zwei Standards in Führung gekommen, aber auch da hat man schon gemerkt, dass Pressath die fittere und stärkere Mannschaft ist. Dem zunehmenden Druck konnten wir in der zweiten Halbzeit dann nicht standhalten und haben schlussendlich verloren. Unsere Mannschaftsleistung war gut, aber aufgrund der mangelhaften Fitness durch fehlende Trainingspräsenz nicht ausreichend, um 90 Minuten gegen eine sehr starke Pressather Mannschaft zu bestehen." Gästetrainer Daniel Käß: "Insgesamt ein verdienter und wichtiger Erfolg, aber aufgrund des Halbzeitrückstandes alles andere als selbstverständlich. In der ersten Halbzeit waren wir zwar feldüberlegen und hatten mehr den Ball, wussten aber nicht wie wir durch die stabile und diszipliniert verteidigende Defensive des Gegners durchkommen sollten. In der zweiten Halbzeit und durch Umstellungen bekräftigt, gelang uns das besser und wir konnten dank unseres Charakters und einer Topmentalität das Spiel drehen. Insgesamt unfassbar wichtige drei Punkte und ein Sieg für die Moral!" Tore: 1:0 Fabian Waldmann (13.), 2:0 Nico Bergler (45.), 2:1 Sebastian Fritsch (47.), 2:2 Korbinian Fischer (59.), 2:3 Benedikt Franz (79./Strafstoß) - Schiedsrichter: Simon Pfister - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Matthias Braun (90.+2/Pressath) und Jonas Kraus (90.+5/Schwarzenbach)

Tore: 1:0 Simon Heser (7.), 2:0 Rene Hupas (12.), 3:0 Christopher König (28.), 4:0 Simon Heser (74.) - Schiedsrichter: Noah Parusel - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Michal Hlavsa (10.), 0:2 Simon Schmid (45.), 0:3 Sadek Alkhalaf (67.), 1:3 Jonas Roider (89.), 1:4 Simon Schmid (90.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Serhat Kaya (22.), 0:2 Andrii Kovalov (34.) - Schiedsrichter: Jürgen Meißner - Zuschauer: 150