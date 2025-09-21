– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

"In der Offensive blieben wir ohne jegliche Durchschlagskraft" Der 1. FC Normannia Gmünd verliert das Oberliga-Kellerduell beim Türkischer SV Singen mit 1:2.

Nach zuletzt zwei Remisen in Serie hatte sich Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd durchaus etwas vorgenommen beim Auswärtsspiel beim bis dato Tabellenletzten Türkischer SV Singen. Am Ende aber musste man sich dem Aufsteiger geschlagen geben, die Gastgeber drehten den Rückstand noch und siegten 2:1.

Heute, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 2 1 Abpfiff Beide Mannschaften hatten in den ersten zehn Minuten jeweils eine Gelegenheit, beide Chancen blieben jedoch ungenutzt. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. In der 30. Minute scheierte Dominik Emminger aus guter Position an Pius Albrecht im Gehäuse der Normannia. Kurz darauf hatte die Normannia durch Alexander Aschauer die große Möglichkeit, der Stürmer traf jedoch aus fünf Metern Torentfernung nicht (35.).

Dann aber erzielten die Gmünder die Führung. Eine Ecke von Daniel Rapp segelte an allen Akteuren vorbei, sodass Nils Staiger den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie drücken konnte (41.). Kurz darauf sah Boulachab Gelb-Rot, in diesem Moment sprach vieles für die Gäste aus der Stauferstadt. Die Gmünder aber verstanden es nicht, die Überzahl clever auszuspielen, verloren stattdessen häufig den Ball und erspielten sich keine nennenswerte Torchance. Die Folge: Nach einem langen Einwurf war es Coulibaly, der per Fallrückzieher sehenswert den Ausgleich markierte (63.). Kurz darauf kam es noch schlimmer für die Gmünder: Valerio Avigliano kam in einem Zweikampf zu spät und sah ebenfalls Gelb-Rot, alles war nun wieder auf Anfang gestellt (69.).