In der Oberliga Hamburg gibt es einen großen Favoriten Oberliga Hamburg: In der FuPa-Umfrage ist Altona 93 klarer Meisterfavorit vor TuS Dassendorf, FC Süderelbe und ETSV Hamburg. von red · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

Marschiert Altona durch die Oberliga? – Foto: IMAGO IMAGES

Die FuPa-Leser haben abgestimmt: Altona 93 geht als klarer Favorit in die neue Saison der Oberliga Hamburg. Dahinter folgen TuS Dassendorf und FC Süderelbe, während Meister ETSV Hamburg überraschend zurückhaltend bewertet wird.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Altona 93 ist der klare Favorit der FuPa-Leser Die Rollen vor dem Start der Oberliga Hamburg scheinen aus Sicht der FuPa-Leser klar verteilt zu sein. In einer Umfrage zum Meisterschaftsfavoriten der Saison 2026/27 entfielen 45,1 Prozent der Stimmen auf Altona 93. Damit liegt der Regionalliga-Absteiger deutlich vor der Konkurrenz und geht zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung als erster Titelkandidat in die neue Spielzeit. Überraschend ist diese Einschätzung nur bedingt. Altona kommt aus der Regionalliga Nord, hat nach dem Abstieg zwar einen Umbruch erlebt, sich im Sommer aber stark verstärkt. Dass viele Leser den Klub deshalb direkt wieder oben erwarten, passt zur Ausgangslage.

Dassendorf folgt - Süderelbe sendet ein Signal Hinter Altona folgt TuS Dassendorf mit 18,7 Prozent. Auch das ist wenig überraschend. Der Rekordmeister der Oberliga Hamburg hat sich ebenfalls neu aufgestellt, zudem herrscht unter Neu-Trainer Oliver Zapel wieder deutliches Profi-Flair am Wendelweg. Dassendorf bleibt damit, trotz der klaren Altona-Tendenz, einer der großen Namen im Rennen. Spannend ist vor allem Platz drei: FC Süderelbe kommt auf 10,4 Prozent und hat damit ein klares Signal aus der FuPa-Community erhalten. Der Klub hat sich im Sommer massiv verstärkt, unter anderem mit einem Block vom Meister ETSV Hamburg. Dass Süderelbe in der Umfrage noch vor dem amtierenden Meister landet, ist eine der auffälligsten Erkenntnisse.