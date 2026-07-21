In der Oberliga Hamburg gibt es einen großen Favoriten

Die FuPa-Leser haben abgestimmt: Altona 93 geht als klarer Favorit in die neue Saison der Oberliga Hamburg. Dahinter folgen TuS Dassendorf und FC Süderelbe, während Meister ETSV Hamburg überraschend zurückhaltend bewertet wird.
Die Rollen vor dem Start der Oberliga Hamburg scheinen aus Sicht der FuPa-Leser klar verteilt zu sein. In einer Umfrage zum Meisterschaftsfavoriten der Saison 2026/27 entfielen 45,1 Prozent der Stimmen auf Altona 93. Damit liegt der Regionalliga-Absteiger deutlich vor der Konkurrenz und geht zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung als erster Titelkandidat in die neue Spielzeit.
Überraschend ist diese Einschätzung nur bedingt. Altona kommt aus der Regionalliga Nord, hat nach dem Abstieg zwar einen Umbruch erlebt, sich im Sommer aber stark verstärkt. Dass viele Leser den Klub deshalb direkt wieder oben erwarten, passt zur Ausgangslage.
Hinter Altona folgt TuS Dassendorf mit 18,7 Prozent. Auch das ist wenig überraschend. Der Rekordmeister der Oberliga Hamburg hat sich ebenfalls neu aufgestellt, zudem herrscht unter Neu-Trainer Oliver Zapel wieder deutliches Profi-Flair am Wendelweg. Dassendorf bleibt damit, trotz der klaren Altona-Tendenz, einer der großen Namen im Rennen.
Spannend ist vor allem Platz drei: FC Süderelbe kommt auf 10,4 Prozent und hat damit ein klares Signal aus der FuPa-Community erhalten. Der Klub hat sich im Sommer massiv verstärkt, unter anderem mit einem Block vom Meister ETSV Hamburg. Dass Süderelbe in der Umfrage noch vor dem amtierenden Meister landet, ist eine der auffälligsten Erkenntnisse.
Der ETSV Hamburg kommt auf 4,9 Prozent und landet damit auf Rang vier. Für einen Meister ist das zunächst überraschend, lässt sich aber einordnen. Der Klub muss den Gürtel enger ziehen, stellt sich personell neu auf.
Die übrigen Stimmen verteilen sich auf das restliche Teilnehmerfeld und fallen im Vergleich kaum ins Gewicht. Damit zeigt die Umfrage vor allem eines: Die Leser erwarten an der Spitze einen klaren Vierkampf, in dem Altona 93 aktuell den größten Vertrauensvorschuss besitzt.
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma
Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93
So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV
So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide
So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla
2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: