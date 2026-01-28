In der Oberliga gibt es eine Spielabsage

Das Spiel wurde abgesagt. Der FC Einheit Wernigerode teilt dazu auf Instagram mit: "Spielabsage zum Jahresauftakt. Bereits an diesem Wochenende sollte uns am Sonntag das erste Oberliga-Spiel des Jahres erwarten. Zum Nachholspiel des 13. Spieltags hätten wir den 1. FC Lok Stendal empfangen. Konjunktiv, denn die Partie musste im Laufe des heutigen Tages aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Der Schnee, die weiterhin frostigen Temperaturen sowie der Frost im Boden machen eine Austragung nicht möglich. Auf mögliche Nachfragen – warum wir nicht auf unseren neuen Kunstrasen ausweichen – können wir eine ganz klare Antwort geben: Der Platz ist für die Oberliga nicht zugelassen! Aufgrund diverser Sicherheitsbestimmungen des NOFV, wie getrennte Zufahrtsmöglichkeiten für die Fanlager oder auch deren Unterbringung am Bielstein selbst, ist der Platz nur für Spiele auf Landesebene zugelassen (bis zur Verbandsliga)."

Auch in Halle ist die Spannung nicht zu überhören – obwohl der VfL Halle 1896 als Achter überwintert (14 Spiele, 18 Punkte, 32:22 Tore). Das klingt nach Stabilität, doch die Ausgangslage ist komplex: Halle hat weniger Spiele als viele Konkurrenten absolviert – und damit zugleich Chance und Verpflichtung, diesen Nachholtermin zu nutzen. Offensiv hat Halle bereits 32 Treffer erzielt, eine Zahl, die Energie verspricht. Jetzt geht es darum, diese Energie in Punkte zu verwandeln. Der VfB Auerbach 1906 reist als Elfter mit 17 Punkten an (13 Spiele, 18:19 Tore) – ebenfalls mit einem Nachholspiel und damit mit greifbarer Perspektive. Bei einem Sieg würde Auerbach auf 20 Punkte springen und sich im Gedränge des Mittelfelds neu positionieren. Für Halle gilt dasselbe in anderer Tonlage: Mit drei Punkten stünde der VfL bei 21 – ein Wert, der den Anschluss an die Teams vor ihnen deutlich festigen kann. Es ist ein Spiel, das nach Winterpause und Neubeginn klingt – aber auf dem Platz sofort nach Ernstfall schmeckt: zwei Mannschaften, die wissen, dass Nachholspiele keine Extras sind, sondern Prüfsteine.