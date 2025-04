In der Oberliga: DFB-Schiedsrichter Ittrich feiert sein Comeback

Ittrichs Leidenszeit begann unmittelbar nach seinem letzten Bundesligaeinsatz am 10. Mai 2024, als er die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart (0:1) leitete. In der anschließenden Sommerpause zog er sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu, der ihn wochenlang außer Gefecht setzte. Im Herbst folgte der nächste Rückschlag: Während des Aufbautrainings verdrehte sich Ittrich das Knie – eine Meniskusverletzung zwang ihn im Dezember 2024 zu einer Operation.

Als Leistungstest wird Ittrich um 15 Uhr das Oberliga-Duell zwischen dem TSV Sasel und dem SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt pfeifen. Es ist der Auftakt zu seiner geplanten Rückkehr in den regulären Spielbetrieb. Schon bald soll Ittrich auch im DFB-Bereich wieder eingesetzt werden – zunächst wohl in der 3. Liga oder der 2. Bundesliga. Ob es für ein Comeback in der Bundesliga reicht, bleibt abzuwarten.

„Ich möchte diese Saison unbedingt noch einmal auf den Platz zurückkehren“, sagte Ittrich im Gespräch mit dem kicker. Trotz einer weiteren kleinen Unterbrechung seines Reha-Programms – eine Wassereinlagerung im Knie bremste ihn zwischenzeitlich aus – zeigte er sich optimistisch, pünktlich zum Saisonfinale wieder einsatzbereit zu sein.

Parallel arbeitete sich der Polizeibeamte in den vergangenen Wochen schrittweise an das Bundesliga-Geschehen heran: Nachdem er in den vergangenen Jahren bewusst auf Einsätze als Video-Assistent verzichtet hatte, agierte Ittrich seit einiger Zeit wieder regelmäßig im Kölner Videocenter. „Ich bin ein Teamplayer und möchte meine Erfahrungen zumindest als VAR einbringen“, sagte er. „Durch die Einsätze in Köln bin ich auch wieder näher am Team und den Kollegen, was mir sehr wichtig ist.“