"In der neuen Saison gilt es, von Anfang an das Maximale abzurufen" FuPa-Teamcheck: TSV Heimenkirch will in der Landesliga Staffel 4 von Anfang an mehr Stabilität. von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Trainer Fredy Huckenbeck – Foto: TSV

Im FuPa-Teamcheck sprechen Axel Wagner, Abteilungsleiter des TSV Heimenkirch in der Landesliga, Staffel 4, und Fredy Huckenbeck, Cheftrainer des TSV Heimenkirch, über den spät geschafften Klassenerhalt, einen kleinen Umbruch im Team, ein Trainingslager in Vandans im Montafon und die Zielsetzung für die neue Saison.

„Wir sind überaus glücklich und stolz, dass wir nach dem verkorksten Herbst im Frühjahr noch den Klassenerhalt geschafft haben“, sagt Axel Wagner gegenüber FuPa. Der TSV Heimenkirch hat sich nach einer schwierigen Phase zurückgekämpft und die wichtigste Aufgabe am Ende erfüllt. „Zufrieden können wir mit der Saison 2025/2026 im Ganzen natürlich nicht sein. In der neuen Saison gilt es nun, von Anfang an das Maximale abzurufen.“ Trainingslager im Montafon



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Fredy Huckenbeck einen klaren Programmpunkt. „Wir sind drei Tage im Trainingslager in Vandans im Montafon.“ Für den TSV Heimenkirch wird diese gemeinsame Zeit wichtig, um Abläufe zu schärfen und als Gruppe weiter zusammenzufinden.

Ein junges Team im Aufbau



Einzelne Spieler hebt Fredy Huckenbeck nicht hervor. Er sieht die Entwicklung breiter angelegt. „Wir sind ein sehr junges Team, das wir im Gesamten entwickeln möchten. Jeder Spieler wird eine Entwicklung durchlaufen, um der Mannschaft zu helfen.“ Einstelliger Tabellenplatz als Ziel



Die starke Rückrunde macht Mut, der kleine Umbruch sorgt zugleich für offene Fragen. „Das ist sehr schwer einzuschätzen, da die letztjährige Rückrunde außerordentlich erfolgreich war, wir aber einen kleinen Umbruch im Team haben. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre eine tolle Leistung.“