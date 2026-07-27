"In der neuen Saison gilt es, von Anfang an das Maximale abzurufen"

Im FuPa-Teamcheck sprechen Axel Wagner, Abteilungsleiter des TSV Heimenkirch in der Landesliga, Staffel 4, und Fredy Huckenbeck, Cheftrainer des TSV Heimenkirch, über den spät geschafften Klassenerhalt, einen kleinen Umbruch im Team, ein Trainingslager in Vandans im Montafon und die Zielsetzung für die neue Saison.
„Wir sind überaus glücklich und stolz, dass wir nach dem verkorksten Herbst im Frühjahr noch den Klassenerhalt geschafft haben“, sagt Axel Wagner gegenüber FuPa. Der TSV Heimenkirch hat sich nach einer schwierigen Phase zurückgekämpft und die wichtigste Aufgabe am Ende erfüllt. „Zufrieden können wir mit der Saison 2025/2026 im Ganzen natürlich nicht sein. In der neuen Saison gilt es nun, von Anfang an das Maximale abzurufen.“
Trainingslager im Montafon
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Fredy Huckenbeck einen klaren Programmpunkt. „Wir sind drei Tage im Trainingslager in Vandans im Montafon.“ Für den TSV Heimenkirch wird diese gemeinsame Zeit wichtig, um Abläufe zu schärfen und als Gruppe weiter zusammenzufinden.
Ein junges Team im Aufbau
Einzelne Spieler hebt Fredy Huckenbeck nicht hervor. Er sieht die Entwicklung breiter angelegt. „Wir sind ein sehr junges Team, das wir im Gesamten entwickeln möchten. Jeder Spieler wird eine Entwicklung durchlaufen, um der Mannschaft zu helfen.“
Einstelliger Tabellenplatz als Ziel
Die starke Rückrunde macht Mut, der kleine Umbruch sorgt zugleich für offene Fragen. „Das ist sehr schwer einzuschätzen, da die letztjährige Rückrunde außerordentlich erfolgreich war, wir aber einen kleinen Umbruch im Team haben. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre eine tolle Leistung.“
Keine feste Favoritenprognose
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten will sich Fredy Huckenbeck nicht festlegen. „Das kann ich nicht beurteilen – dazu kenne ich die Teams zu wenig. Um ganz oben mitzuspielen, brauchst du eine kontinuierliche Konstanz in deinen Leistungen. Der Verein, der das hinbringt, wird sicherlich um die Krone spielen.“
Neues Trainerteam
Beim TSV Heimenkirch gibt es ein neues Trainerteam. Fredy Huckenbeck übernimmt als Cheftrainer, Michael Schmähl kommt als Torwarttrainer dazu.
Zugänge im Kader
Auch der Kader hat sich verändert. Neu beim TSV Heimenkirch sind Marian Schwärzler vom FV Rot-Weiß Weiler, Thanas Ndrevataj vom FC Wangen II, Adrian Kloos vom SV Eglofs, Daniel Paitz vom FC Wuchzenhofen 06, Alieu Drammeh vom FC Wangen II, Ousman Drammeh vom FC Wangen II und Nebojsa Arbutina vom FC Isny.
Abgänge aus Heimenkirch
Den TSV Heimenkirch verlassen Alexander Söllöschi zum FV Ravensburg II, Yilmaz Özcelik zum FC Lindenberg, Daniel Lau zum FC Lindenberg, Alexander Hartl zum FC Wangen und Alexander Hutter, der seine Karriere beendet.
Wunsch nach einheitlicher Linie
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Fredy Huckenbeck keine konkrete Neuerung, sondern ein grundsätzliches Anliegen. „Ich fände es gut, wenn die Referees einigermaßen gleich die Regeln anwenden würden. Mir gingen die Regelauslegungen viel zu weit auseinander. Aus diesem Grund kann ich diese Frage nicht konkret beantworten.“