In der Nachspielzeit: Unterpfaffenhofen rettet einen Punkt

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (grüne Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Unterpfaffenhofen und Moorenweis trennten sich im Spitzenspiel unentschieden. Der Ausgleich fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

In der ersten Spielhälfte sahen die 100 Zuschauer ein ausgeglichenes Duell. Alojzije Matic erzielte nach 18 Minuten die Führung für die Gäste. Der Neuzugang vom SK Srbija München profitierte dabei von einem Fehler des SCU in deren Spielaufbau. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Tobias Wilka (Bad Tölz) versäumte es der Spitzenreiter, das 2:0 nachzulegen.

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Kreisliga. Leistungsgerecht mit 1:1 (0:1)-Unentschieden trennten sich der SC Unterpfaffenhofen und der TSV Moorenweis. Sowohl Unterpfaffenhofens Trainer Andreas Zorn als auch Moorenweis-Coach Sebastian Baumert konnten mit der Punkteteilung leben. Dabei fiel der Ausgleichstreffer für die Upfer Buam erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

In der zweiten Spielhälfte hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Auch wenn es für SCU-Coach Andreas Zorn noch Redebedarf über das Spielerische geben wird. „Wir waren zu ungeduldig, wollten mit dem Kopf durch die Wand“, moserte der 47-Jährige. In der vierten Minute der Nachspielzeit klappte es dann doch noch. Der Ausgleichstreffer war dann ganz nach dem Geschmack von Zorn. Eine Flanke von Ilyas Ramhi netzte Sturmtank Khareem Zelmat ein.

Moorenweis grüßt in der Tabelle weiter von ganz oben, der SCU rutschte auf Rang drei ab.