In der Nachspielzeit: TV Oeffingen und SKV Rutesheim jubeln spät

Das Spiel begann denkbar unglücklich für Pleidelsheim, als ein Eigentor von Patrick Sirch in der 14. Minute den Gästen aus Kaisersbach die Führung schenkte. Nur zwölf Minuten später keimte Hoffnung auf, als Robin Slawig in der 26. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Freude hielt nicht lange: Kevin Lee Justin Lütticke brachte Kaisersbach in der 28. Minute wieder in Front. In einer intensiven Partie fehlte den Gastgebern das Durchsetzungsvermögen, um erneut zurückzukommen. Kaisersbach nahm mit dem 2:1-Auswärtssieg wichtige Punkte mit. ---

Was für ein Torfestival in Leonberg! Schon nach drei Minuten eröffnete Marvin Hampel den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Marco Seufert erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, ehe Patrik Hofmann nur fünf Minuten später das 3:0 folgen ließ. Leonberg spielte sich in einen Rausch, und erneut Hampel stellte in der 35. Minute auf 4:0. Crailsheim war angeschlagen, meldete sich aber noch vor der Pause zurück: Daniele Hüttl verkürzte in der 43. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel setzte Leonberg sofort nach: Marco Seufert traf in der 53. Minute zum 5:1. Doch Crailsheim zeigte Moral. Hüttl verkürzte in der 63. Minute erneut, und nur zwei Minuten später ließ Louis Hermann das 5:3 folgen. Die Schlussphase war geprägt von Kampf und Spannung, doch Leonberg brachte den Sieg über die Zeit. ---

TSG Öhringen ging früh in Führung: Yannick Jankowski traf bereits in der 7. Minute zum 0:1. TV Oeffingen antwortete schnell, als Jankowski in der 12. Minute ein Eigentor zum 1:1 markierte. In der 72. Minute brachte Lorik Makolli die Gäste erneut in Front (1:2). Den Ausgleich erzielte Nektarios Tsouloulis in der 87. Minute, ehe Maldin Ymeraj in der 90.+2 Minute das Siegtor für TV Oeffingen erzielte. ---

Faton Sylaj brachte SG Weinstadt in der 26. Minute in Führung. Kujtim Sylaj erhöhte in der 53. Minute auf 0:2, womit die Gäste auswärts drei Punkte sicherten und TSV Heimerdingen ohne Torerfolg blieb. ---

SSV Schwäbisch Hall setzte sich auswärts durch: Selcuk Vural traf in der 33. Minute zum 0:1, Niclas Bergemann erhöhte in der 48. Minute auf 0:2. Satteldorf konnte im eigenen Stadion keine Antwort finden. ---