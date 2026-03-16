In der Nachspielzeit!!! SV Stahl überrascht gegen Elgersburg

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber spielerisch die bessere Mannschaft. Für den SV Stahl bedeutete das vor allem viel Abwehrarbeit. Die Marschroute der Gäste war klar: aus einer kompakten Defensive heraus verteidigen und mit schnellen Umschaltmomenten immer wieder Nadelstiche setzen. Die Gastgeber versuchten mit hohem Tempo Druck aufzubauen, doch der letzte Pass fand nicht immer sein Ziel. Die ersten guten Möglichkeiten gehörten dennoch Elgersburg – vor allem nach Standards. Mehrere gefährliche Ecken brachten die Stahl-Defensive in Bedrängnis, doch Torhüter Alexander Marko war zur Stelle und parierte glänzend. So ging es nach intensiven 45 Minuten mit einem 0:0 in die Kabinen.

Der SV Stahl Unterwellenborn setzt seine starke Rückrunde fort und gewinnt auswärts in Elgersburg mit 4:2. Damit feiert die Stahl-Elf den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause und sammeln wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib

Das Spiel war insgesamt ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Nach der Pause wurden die Gastgeber zunehmend unruhiger, da der SV Stahl defensiv weiterhin kaum etwas zuließ. Gleichzeitig funktionierte das Umschaltspiel der Gäste immer besser. Nach einer starken Kombination war es schließlich soweit: Nach toller Vorarbeit von Tim Teichmann erzielte David Schmidt die 1:0-Führung für den SV Stahl. Die Gäste legten direkt nach – David Schmidt bereitete das Tor vor, Jan Lorenz verwandelte zum 2:0. Doch Elgersburg gab sich nicht auf. Nach einer Ecke wurde der Ball im Strafraum nicht konsequent geklärt, es entwickelte sich ein wildes Gestochere und die Gastgeber drückten den Ball zum 1:2 über die Linie. Nur wenige Minuten später fiel der Ausgleich zum 2:2 – erneut nach einer ähnlichen Situation im Strafraum. In den letzten 15 Minuten übernahm der SV Stahl jedoch wieder die Kontrolle. Die Gäste wirkten konditionell fitter und deutlich aktiver. In der Nachspielzeit schlug dann die Stunde von David Schmidt: Nach schöner Vorarbeit von Nick Weihrauch erzielte er das 3:2 für Stahl. Kurz darauf machte er seinen Hattrick perfekt und traf nach Vorlage von Anthony Kramer zum 4:2-Endstand. Nach 97 Minuten pfiff Schiedsrichter Moritz Archut die Partie ab.

Großer Jubel beim SV Stahl: Mit den drei Punkten klettert die Mannschaft auf Platz 12 der Tabelle.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde macht der SV Stahl weiter Boden gut. Der zwischenzeitliche Vier-Punkte-Rückstand wurde aufgeholt und die Mannschaft ist wieder voll im Rennen im Kampf um den Klassenerhalt. Die beiden Erfolge dürften der Mannschaft viel Selbstvertrauen geben, denn bereits nächste Woche wartet das nächste wichtige Spiel: das Duell gegen Empor Weimar.

Aufstellung SV Stahl Unterwellenborn:

Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Sandro Grieser, David Schmidt, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Nick Weihrauch, Tim Teichmann, Anthony Kramer, Eric Wahl, Daniel Lorber, Phillip Voß

STAHL FEUER