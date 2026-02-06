In der Nachspielzeit sorgt Nick Helmus für den Pfalzdorf-Jubel

19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Gegen die SGE Bedburg-Hau gelang Alemannia Pfalzdorf in der Nachspielzeit dank Nick Helmus der Lucky Punch. Am Sonntag trifft Schlusslicht SV Haldern auf Spitzenreiter VfL Rhede.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Alemannia Pfalzdorf – SGE Bedburg-Hau 2:1
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Aaron Hoffmann, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz - Trainer: Raphael Erps
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Louis Hoenselaar, Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke, Niclas Pohle, Pascal Puff - Trainer: Bernard Alijaj
Schiedsrichter: Stjepan Volaric
Tore: 0:1 (8.), 1:1 Christian Emmers (49.), 2:1 Nick Helmus (90.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern
So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern