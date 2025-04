In der Nachspielzeit: SF/BG Marburg jubelt über Remis

Limburg-Dietkirchen . In der Fußball-Verbandsliga Mitte bleiben die SF/BG Marburg in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Durch ein Tor in der Nachspielzeit holten sie ein 1:1 (0:0)-Unentschieden beim TuS Dietkirchen. „Wir konnten unsere guten Leistungen von zuletzt heute leider nicht bestätigen, gerade in der ersten Halbzeit war das ganz schlecht. Mit dem einen Punkt bin ich daher schon zufrieden“, stellte „Momo“ Jauernick, der eine der beiden scheidenden SF-Trainer, nach Spielende fest.