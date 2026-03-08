In der Nachspielzeit machte es Meitingens Meir wie Müller

Michael Meir (Mitte) war beim 2:1-Sieg des TSV Meitingen der Mann des Tages mit seinem Siegtreffer in letzter Sekunde. Hier feiert er mit Arthur Fichtner und Emmanouil Chouiloulidis. – Foto: Karin Tautz

Zwei ganz späte Siegtore gab es in den Nachholspielen der Bezirksliga Nord. Mit dem Schlusspifff gelang dem VfR Neuburg das 3:2 beim TSV Zusmarshausen - und auch der Spitzenreiter TSV Meitingen schlug im allerletzten Moment zu. Michael Meir gelang das 2:1 gegen die U23 des FC Gundelfingen, die sich lange wacker geschlagen hatte.

Auf den letzten Drücker ließ Michael Meir den Spitzenreiter jubeln, denn in der Nachspielzeit schoss er den TSV Meitingen zum 2:1-Erfolg gegen die U23 des FC Gundelfingen. Die jungen Gundelfinger waren durch Luca Nelkner in Führung gegangen und hatten die große Chance zum 0:2. Aber Niklas Schmitt bewies im Meitinger Tor wie so oft seinen Instinkt als Elfer-Killer und wehrte den Schuss von Marco Gerold ab.

Der TSV kam mit mehr Überzeugung aus der Kabine und erhöhten den Druck. Dieser wurde mit einem Viererwechsel nochmals verstärkt. Der zu diesem Zeitpunkt gerechte Ausgleichstreffer fiel durch einen Elfmeter. Nach Foul an Florian Kronthaler verwandelte Kapitän Simon Kewitz sicher. Jetzt nahm das Spiel erst richtig Fahrt auf. Keiner wollte sich hier nur mit einem Punkt zufriedengeben. Richtig Glück hatten die Schwarz-Weißen, als Kewitz in der 89. Spielminute nach einem Gundelfinger Konter den Ball von der Linie kratzte. Die Nachspielzeit neigte sich dem Ende zu, als Kronthaler einen langen Ball in den Sechzehner verlängerte, dort Meir den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm, sich wie einst Gerd Müller zum Schuss drehte und die Kugel zum viel umjubelten 2:1 einschoss. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Luca Nelkner (9.), 1:1 Simon Kewitz (73./Foulelfmeter), 2:1 Michael Meir (90.+4)

Bes. Vorkommnis: Marco Gerold (FC Gundelfingen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Schmitt (19.)

Mit der letzten Aktion des Spiels musste sich der TSV Zusmarshausen dem VfR Neuburg geschlagen geben. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse brauchten beide Mannschaften, bis sie in die Partie kamen. Leon Beran nutzte dann eine Hereingabe zum Führungstreffer für die Neuburger. Der TSV antwortete nach einer Ecke von Lukas Drechsler, die Frederic Wytopil ins eigene Tor lenkte. Im direkten Gegenzug stellte Nikolai Krzyzanowski die Führung für die die Lila-Weißen wieder her. Zusmarshausen nutzte kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut eine Ecke von Lukas Drechsler. Kapitän Jonas Watzal blieb auf dem zweiten Pfosten sträflich frei und glich aus.

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich Zusmarshausen ein deutliches Übergewicht und verpasste durch Fabian Strehle (47.), Marc Sirch und Christian Miller (64.) die Führung. Als sich alle Beteiligten schon auf ein Remis eingestellt hatten, schlug Sebastian Habermayer in der Nachspielzeit eine Ecke auf Moritz Bartoschek, der mit der letzten Aktion des Spiels das 2:3 erzielte. (fabs) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Leon Beran (29.), 1:1 Frederic Wytopil (36./Eigentor), 1:2 Nikolai Krzyzanowski (38.), 2:2 Jonas Watzal (45.+1), 2:3 Moritz Bartoschek (90.+4)

Daniel Ernst (rechts) schnuppert mit dem TSV Nördlingen II lange an einem Überraschungssieg gegen den TSV Gersthofen. – Foto: Szilvia Izsó

Glänzend eingestellt präsentierte sich die U23 des TSV Nördlingen beim 2:2 gegen den TSV Gersthofen. Zwar hatte Gersthofens Torjäger Fabian Bühler den ersten Schuss abgefeuert, doch Robin Oettle zeigte sich auf dem Posten (5.). Eine tolle Kombination schloss dann Luis Schüler mit einem satten Schuss ins lange Eck zur Nördlinger Führung ab. Ein Freistoß von Luca Lechler leitete das überraschende das hochverdiente 2:0 für Nördlingen vor, letztlich lenkte Jermaine Meilinger die Kugel unhaltbar für Keeper Julian Lippmann per Kopf ins eigene Tor.

Die Rieser hatten in der zweiten Halbzeit alles im Griff, Gersthofen fiel auch nicht besonders viel ein. Ein Strafstoßgeschenk brachte Gersthofen zurück ins Spiel. Fabian Bühler, der kurz zuvor vor einem Platzverweis stand, war es egal – 2:1. Ein Sonntagsschuss von Kerem Bakar in den Torwinkel brachte dann den Ausgleich. Eine Kritikfloskel von Silas Mack krönte der Schiedsrichter noch mit einer unnötigen Rote Karte. (schra) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Luis Schüler (9.), 2:0 Jermaine Meilinger (30./Eigentor), 2:1 Fabian Bühler (75./Foulelfmeter), 2:2 Kerem Bakar (82.)

Rote Karte: Silas Mack (96./TSV Nördlingen II)

Spieltext FC Maihingen - Joshofen-B. Beim torlosen Unentschieden des FC Maihingen gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab. Haufenweise Zweikämpfe und viele Fehlpässe auf beiden Seiten gab es zu sehen, ein paar Chancen waren aber auch dabei. In der 33. Minute leistete sich die FCM-Abwehr dann einen Fehlpass, nach dem folgenden Doppelpassspiel der Joshofener tauchte Fabian Fetsch plötzlich frei vor Maihingens Schussmann Fischer auf, der aber per Fußabwehr den Rückstand verhinderte. Fischer zeichnete sich gleich noch einmal aus, als er einen Schuss von Noah Zeller aus spitzem Winkel hielt (40.).

Gut 20 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als die Rieser Möglichkeit bekam: Louis Taglieber setzte nach einem Freistoß mit einem Kopfball Max Steger in Szene, dessen Kopfball wiederum von SpVgg-Torwart Schmidt pariert wurde. Zehn Minuten vor Schluss hatte Maihingens Raphael Stimpfle auch noch eine Kopfballchance, traf aber nur den Innenpfosten. (az) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 100

Gelb-Rot: Vincent Porombka (67./SpVgg Joshofen-Bergheim)