In der Nachspielzeit: Lindwedel mit Lucky-Punch gegen Etelsen

Neben Auswärtssiegen bei der SV Drochtersen/Assel II (3:2) oder zuletzt dem MTV Eintracht Celle (4:2) kam Lindwedel zuletzt zu Hause gegen Primus Bornreihe (1:5) ordentlich unter die Räder. Im Heimspiel gegen die Schlossparkkicker war der SVLH sicherlich in der Favoritenrolle, lieferte sich mit seinen Gästen aber lange ein offenes Spiel, in dem beide Teams ihre Argumente für Tore vorlegten.

Als sich die Duellanten scheinbar schon auf die Punkteteilung verständigt hatten, fuhr Lindwedel den entscheidenden Angriff, nach dem Fabian Woitschek den Siegtorschützen Rodi Hezo bediente (90.+4). Am kommenden Sonntag (21.9., 15 Uhr) ist Lindwedel beim Rotenburger SV zu Gast.