In der Nachspielzeit: Kamara schockt Pannesheide spät

Im Vergleich zur Niederlage in Kellersberg starteten bei Pannesheide T. Steinbusch, Keßler, Napieralski und Wunderlich für Janßen , Erdorf (beide Urlaub), Geerkens (Rotsperre) und M. Steinbusch (Bank). Gästetrainer Hilgert schickte Mabambi Phanzu, Schnötzel, Sylva da Costa und Port Le Roi anstelle von Hülser, Gollub, Schlenter und Yenice ins Rennen.

So spektakulär das Spiel am Ende war, so ereignisarm gestaltete sich die Anfangsphase. Lediglich Schnötzel per Kopf (4.) und Napieralski per Freistoß (13.) näherten sich dem jeweils gegnerischem Tor an, ohne dabei wirklich Gefahr zu erzeugen. Ein schöner Spielzug über Schloemer und Jacob über links landete dann nach rund einer viertel Stunde im Zentrum bei Grivet Talocia, der nur noch den Fuß hinhalten musste und die Führung für Pannesheide besorgte (15.). Die Gastgeber kontrollierten in der Folge die Partie, in der Hahn lediglich durch Standards gefährlich wurde. Butt per Fallrückzieher (17.) und Port Le Roi verfehlten (29.) nach Freistoßflanken jeweils knapp. Effektiver zeigte sich auf der anderen Seite die Grenzwacht, bei der Grivet Talocia nach einer Ecke seinen Doppelpack schnürte (36.). Nach dem Treffer schaltete Hahn dann einen Gang höher und drängte auf den Anschlusstreffer, der wenig später auch fallen sollte. Sylva da Costa verwertete eine flache Hereingabe von der linken Seite problemlos (45.). Fast hätten da Silva Jaino (45.+1) und Schnötzel (45.+3) sogar den Ausgleich besorgt, Pannesheide rettete den knappen Vorsprung jedoch in die Pause.