In der Nachspielzeit jubelt der VfR Neuburg

Schon das Hinspiel hatte der VfR Neuburg mit 3:0 gewonnen, auch beim Wiedersehen zum Rückrunden-Auftakt der Bezirksliga Nord jubelten die Lila-Weißen. Wobei sie es im Derby gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim diesmal deutlich spannender machten. Damit bleibt Neuburg in der Spitzengruppe - genauso wie der TSV Gersthofen, der seine Siegesserie fortsetzte und die U23 des FC Gndelfingen mit 5:1 besiegte.
Was für eine Spannung und Dramatik: Durch einen „Last-Minute-Treffer“ von Nikolai Krzyzanowski hat der VfR Neuburg auch das zweite Stadtderby gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim in dieser Saison zu seinen Gunsten entschieden. Am Ende hieß es 3:2 die Lila-Weißen.
Joshofen begann überzeugend und gingen durch Vincent Porombka in Führung. Dem VfR fiel gegen das aggressive Verteidigungsverhalten der Spielvereinigung zunächst wenig ein. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe“, resümierte VfR-Trainer Sebastian Habermeyer nach der Partie. Nach der Pause schickte er Robert Hößl und Nikolai Krzyzanowski frisch ins Rennen. Und beide sorgten für frischen Wind im Neuburger Offensivspiel. Nach einem Querpass von Krzyzanowski lupfte Hößl den Ball über SpVgg-Keeper Alexander Schmidt zum 1:1 in die Maschen.
In Folge entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, bei dem Joshofen das nächste Mal jubelte: Nach einem Freistoß stand Stürmer Julian Sager völlig frei und köpfte zur erneuten Führung ein. Den VfR ließ der erneute Rückstnad jedoch kalt. Nach einer sehenswerten Kombination legte Habermeyer das Spielgerät mit Brust auf Philipp Bauer, der zum 2:2 einschob. Kurz vor dem Ende überschlugen sich nochmals die Ereignisse. Nachdem sowohl Leon Beran als auch Bauer fast schon fahrlässig das mögliche 3:2 verpasst hatten, machte es Krzyzanowski in der Nachspielzeit besser: Nach einem Gestochere am Elfmeterpunkt traf der 21-Jährige zum Sieg. (ah) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 360
Tore: 0:1 Vincent Porombka (16.), 1:1 Robert Hößl (50.), 1:2 Julian Sager (56.), 2:2 Philippe Bauer (65.), 3:2 Nikolai Krzyzanowski (90.+3)
Auch im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Uli Bunk ging der TSV Wertingen leer aus. Obwohl der Landesliga-Absteiger dem TSV Dinkelscherben großen Widerstand leistete, musste er sich mit 1:2 geschlagen geben. Gerade in der Schlussphase drängten die Wertinger massiv auf den Ausgleich. Aber mit etwas Glück, das Dinkelscherben zuletzt nicht besonders hold war, überstand man auch die siebenminütige Nachspielzeit.
Über 60 Minuten hatten die Kaiserberg-Kicker die Partie eigentlich im Griff, gingen aber zu schlampig mit ihren Angriffen um. Die Gästeführung durch Manuel Rueß glich Alexander Bäuerle im Anschluss an eine Ecke aus. Nach der Pause war es Hakan Avci, der mit einem überlegten Schuss aus 15 Metern die 2:1-Führung erzielte. Am Ende wurde Dinkelscherbens Keeper Lukas Kania zum Matchwinner, denn zuerst hielt einen Foulelfmeter von Maximilian Beham Dann parierte er in der Schlussphase mit einem unglaublichen Reflex aus kurzer Distanz gegen Samir Hassan (85.) und war auch in manch brenzliger Situation nicht mehr zu überwinden. (maku) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Manuel Rueß (22.), 1:1 Alexander Bäurle (34.), 2:1 Hakan Avci (47.)
Gelb-Rot: Daniel Wiener (97./TSV Dinkelscherben/Meckern)
Bes. Vorkommnis: Maximilian Beham (TSV Wertingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Kania (63.).
Rundum zufrieden zeigte sich Trainer Ajet Abazi nach dem 5:1-Erfolg seines TSV Gersthofen gegen die U23 des FC Gundelfingen. Fabian Bühler setzte schon frü die Kugel mit einem Volleyschuss zum 1:0 in den Winkel. Ein absolutes Traumtor. In der 24. Minute kam Gundelfingens Torhüter Andreas von Mücke kurz vor dem Strafraum zu spät und flexte Fabian Bühler nach allen Regeln der Kunst von den Beinen. Dafür gab es von Schiedsrichter Benjamin Senger (TSV Haunstetten) nur eine Zeitstrafe. Weil die Unparteiischen einen Torwartwechsel nicht zuließen, schob Aivin Emini den Freistoß an der Mauer und Aushilfskeeper Marco Gerold vorbei zum 2:0 ins Tor. Erst danach durfte beim FCG Torhüter Elias Thurn eingesetzt werden.
Fünf Minuten vor der Pause verkürzten die Gundelfinger durch Marvin Meier auf 2:1. Mit einem Doppelschlag sorgte Torjäger Fabian Bühler im zweiten Abschitt für die Vorentscheidung. Zunächst verwandelte er einen an Tobias Bühler verursachten Foulelfmeter zum 3:1, vier Minuten später köpfte er nach Ecke von Aivin Emini zum 4:1 ins Netz. Beim 5:1 stieg der aufgerückte Innenverteidiger Kenan Kunalic hoch und war per Kopf erfolgreich. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Benjamin Senger (Hurlach) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fabian Bühler (10.), 2:0 Aivin Emini (24.), 2:1 Marvin Meier (40.), 3:1 Fabian Bühler (57./Foulelfmeter), 4:1 Fabian Bühler (61.), 5:1 Kenan Kunalic (77.)
Die erste Halbzeit gehörte dem TSV Zusmarshausen. Da legte der Aufsteiger auch die Basis für den 2:1-Erfolg im Derby beim FC Horgau. Das 0:1 fiel, als TSV-Spielertrainer Lukas Drechsler einen Freistoß über die Mauer hob und FCH-Keeper Felix Häberl keine Chance ließ. Das 0:2 fiel nach einem schnellen Gegenstoß, den Luca Jaskolka abschloss.
Nach dem Wechsel kam der FC Horgau besser aus der Kabine und erspielte sich Chancen. Nach einer Ecke kam Kevin Nagler zum Schuss, der noch knapp über das Tor gelenkt wird. Der eingewechselte Fabian Tögel stieg nach einem Freistoß von Tobias Kirschner am höchsten und köpfte zum Anschlusstreffer ein. Horgau war nun am Drücker, kam aber zu keinem gefährlichen Abschluss. Für das Kleeblatt kam erschwerend hinzu, dass sich Felix Eberle die Ampelkarte und Noah Hagner eine Zehn-Minuten-Strafe einhandelten. So brachte Zusmarshausen die Führung ungefährdet über die Zeit. (pm) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Lukas Drechsler (24.), 0:2 Luca Jaskolka (39.), 1:2 Fabian Tögel (68.)
Gelb-Rot: Felix Eberle (84./FC Horgau)
Eine verdiente, wenngleich etwas zu hoch ausgefallene 0:4-Niederlage kassierte der FC Maihigen gegen den TSV Haunstetten. Bis zum ersten wirklich gefährlichen Angriff des Spitzereiters dauerte es 20 Minuten, doch FCM-Torwart Martin Fischer verkürzte die Ecke geschickt gegen Timo Hader. Beim zweiten Duell der beiden behielt dann Hader die Oberhand und überwand Fischer zum 0:1.
Nach dem Seitenwechsel lief Leonardo da Cunha Pimenta lief allein auf Haunstettens Torwart Maximilian Lenz zu, sein Schuss ging aber drüber. Auch Daniel Zekl zielte am Gästetor vorbei (53.). Nach einem Freistoß fiel das 0:2 durch einen Kopfball von Christian Krieger und nur fünf Minuten später erhöhte der TSV nach einem Konter durch Jerome Loßner. Und damit nicht genug, Kerem Cakin drückte den Ball nach einem Querpass auch noch zum 0:4 über die Linie. (fcm) Lokalsport RN
Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Timo Hader (33.), 0:2 Christian Krieger (63.), 0:3 Jerome Loßner (72.), 0:4 Kerem Cakin (75.)
Da war mehr drin für den SV Wörnitzstein, doch kurz vor Schluss drehte der TSV Meitingen die Partie noch zu seinen Gunsten und gewann mit 2:1. Timo Zausinger hatte Wörnitzstein früh in Führung gebracht. Es entwickelte sich ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Defensivreihen sicher standen und klare Torchancen Mangelware blieben. Doch kurz vor der Pause brachte der SVW Meitingen selbst wieder ins Spiel: Nach einem Foul von Michael Panknin gab es Elfmeter. Michael Falch übernahm die Verantwortung und verwandelte.
Nach dem Seitenwechsel suchten die Hausherren entschlossen den Weg nach vorne. Doch Julian Schmidbaur, Daniel Habersatter und Timo Zausinger verpassten die möglich Führung. Was sich rächen sollte. Kurz vor Schluss kombinierte sich Mateo Duvnjak mit einem doppelten Doppelpass durch die Wörnitzsteiner Abwehr und vollendete eiskalt zum 1:2. (svw) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Timo Zausinger (4.), 1:1 Simon Kewitz (35./Foulelfmeter), 1:2 Mateo Duvnjak (88.)
Der VfR Jettingen hat sich für die 1:2-Niederlage im Hinspiel revanchiert und den TSV Nördlingen II mit 3:2 bezwungen. Wobei ein Spieler der Partie seinen Stempel aufdrückte. Die Rede ist von Pascal Prüsnster, der in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick erzielte. „Er hat sich diesen Einsatz heute erarbeitet“, erklärte Jettingens Trainer Johannes Putz mit Blick auf Prünstner, der in den vergangenen Wochen meist nur eingewechselt wurde.
Kurz nach der Pause stand Prünstner erneut im Fokus, doch TSV-Keeper Robin Oettle verhinderte den vierten Gegentreffer. Stattdessen fiel das Tor wenig später auf der Gegenseite, Luca Lechler verkürzte für die Nördlinger, die es kurz vor dem Abpfiff noch einmal richtig spannend machten. Kilian Reichert gelang der Anschlusstreffer. Kurz darauf flog zudem Dominik Wohnlich mit Gelb-Rot vom Platz, sodass Jettingen die fünfminütige Unterzahl zu zehnt überstehen musste. (jlü) Lokalsport GZ
Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Pascal Prünstner (1.), 2:0 Pascal Prünstner (22.), 3:0 Pascal Prünstner (31.), 3:1 Luca Lechler (54.), 3:2 Kilian Reichert (88.)
Gelb-Rot: Dominik Wohnlich (90./VfR Jettingen)
Der VfL Ecknach und der BC Rinnenthal haben sich in einem nicht hochklassigen, aber spannenden und hart umkämpften Derby mit 1:1 getrennt. Ecknach spielte lange in Überzahl, machte daraus am Ende aber zu wenig.
Die Partie startete mit einem Aufreger. VfL-Angreifer Marc Baumgärtner versuchte BCR-Schlussmann Hannes Treffler aus rund 20 Metern mit einem Heber zu überwinden, der Torwart wehrte den Ball mit der Hand ab, stand dabei aber wohl einen kleinen Schritt außerhalb des Strafraums. Der Abpraller fiel Serhat Örnek vor die Füße, der die Kugel aus 16 Metern ins verwaiste Tor schob. Noch bevor der Ball aber die Linie passiert hatte, pfiff Schiedsrichter Marvin Bihler die Aktion ab und schickte Treffler mit „Rot“ vom Feld.
Obwohl der VfL das Spiel bestimmte, brachte Spielertrainer Manuel Utz die Rinnenthaler mit der einzigen nennenswerten Offensivaktion in Führung. Der Ausgleich in der zweiten Halbzeit durch Luca Broncel war zu dem Zeitpunkt längst verdient. Jetzt schien die Partie endgültig in Richtung des VfL zu laufen, der sich aber vor dem Tor zu umständlich anstellte, wie Trainer Sören Dreßler monierte. In der Schlussphase lag dann BCR-Spielertrainer Maximilian Merwald plötzlich am Boden und Referee Bihler zeigte dem danebenstehenden Ecknacher Innenverteidiger Philipp Elbl die Rote Karte. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 211
Tore: 0:1 Manuel Utz (28.), 1:1 Luca Broncel (65.)
Rote Karten: Philipp Elbl (85./VfL Ecknach), Hannes Treffler (12./BC Rinnenthal)