In der Nachspielzeit jubelt der VfR Neuburg

Was für eine Spannung und Dramatik: Durch einen „Last-Minute-Treffer“ von Nikolai Krzyzanowski hat der VfR Neuburg auch das zweite Stadtderby gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim in dieser Saison zu seinen Gunsten entschieden. Am Ende hieß es 3:2 die Lila-Weißen.

Joshofen begann überzeugend und gingen durch Vincent Porombka in Führung. Dem VfR fiel gegen das aggressive Verteidigungsverhalten der Spielvereinigung zunächst wenig ein. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe“, resümierte VfR-Trainer Sebastian Habermeyer nach der Partie. Nach der Pause schickte er Robert Hößl und Nikolai Krzyzanowski frisch ins Rennen. Und beide sorgten für frischen Wind im Neuburger Offensivspiel. Nach einem Querpass von Krzyzanowski lupfte Hößl den Ball über SpVgg-Keeper Alexander Schmidt zum 1:1 in die Maschen.

In Folge entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, bei dem Joshofen das nächste Mal jubelte: Nach einem Freistoß stand Stürmer Julian Sager völlig frei und köpfte zur erneuten Führung ein. Den VfR ließ der erneute Rückstnad jedoch kalt. Nach einer sehenswerten Kombination legte Habermeyer das Spielgerät mit Brust auf Philipp Bauer, der zum 2:2 einschob. Kurz vor dem Ende überschlugen sich nochmals die Ereignisse. Nachdem sowohl Leon Beran als auch Bauer fast schon fahrlässig das mögliche 3:2 verpasst hatten, machte es Krzyzanowski in der Nachspielzeit besser: Nach einem Gestochere am Elfmeterpunkt traf der 21-Jährige zum Sieg. (ah) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Vincent Porombka (16.), 1:1 Robert Hößl (50.), 1:2 Julian Sager (56.), 2:2 Philippe Bauer (65.), 3:2 Nikolai Krzyzanowski (90.+3)