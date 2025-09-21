In der Nachspielzeit gedreht: Schneverdingen schockt Treubund

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge riefen die Lüneburger eine ansprechende Leistung ab und gingen deswegen auch folgerichtig durch Justus Herbst in Führung (66.). Schließlich kosteten die Schlusssequenzen Treubund aber nicht nur die Punkte, sondern auch ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis nach den vergangenen Rückschlägen.

Nachdem der Jahn zur Schlussoffensive blies, brachteJose Pinto Coelho das Leder im Kasten unter (90.+1). Schneverdingen ging nun auf die volle Punktzahl und bekam anschließend zum Entsetzen der Gäste einen strittigen Strafstoß zugesprochen. Jahn-Angreifer Samir Rabbi blieb davon unbeeindruckt und verwandelte den Elfmeter zum 2:1-Sieg (90.+5). Für die Turner wird die Aufgabe als Drittletzter gegen A/O nicht einfacher, der Jahn ist bei Aufsteiger Scharmbeck-Pattensen/Ashausen in der Favoritenrolle.