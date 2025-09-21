In der Nachspielzeit: FC Cuxhaven setzt Lauf trotz Rückstand fort

Der TSV Stotel hatte größere personelle Sorgen, legte aber dennoch einen beachtlichen Auftritt gegen den FC Cuxhaven hin. Doch in der turbulenten Schlussphase gab er eine Führung aus der Hand, sodass die Gäste den sechsten Sieg am Stück einfuhren.

Die Hausherren zeigten sich auf dem schwierigen Geläuf sehr gut eingestellt. Sie verteidigten diszipliniert und schalteten schnell um. Daraus resultierte ein Chancenplus in der ersten halben Stunde, jedoch kein Treffer. Diesen erzielten die Gäste durch Marvin Pannhorst, der nach Zuspiel von Victor Santos de Oliveira aus halbrechter Position ins kurze Eck traf - 0:1. Der verdiente Ausgleich gelang dem TSV in der 41. Minute, als ein Freistoß aus dem Halbfeld durch den auffälligen Jan-Moritz Jaschke zu Erich-Jonas Schich gelang, der aus der Luft an dem herausstürzenden Tjark Mertha vorbei vollendete.

Im zweiten Abschnitt erwischte Stotel den besseren Start und kam durch Corvin von Lien zur Führung - 2:1. Danach verpassten es die Mannschaft von Felix Flake jedoch, gegen einen weit von Bestform entfernten Gegner nachzulegen. Dieser fand mit zunehmender Spielzeit zurück ins Spiel und setzte sich vermehrt in der gegnerischen Hälfte fest. Ein leichtes Stoßen gegen Niklas Menke führte zu einem Elfmeter, den der Gefoulte selbst verwandelte - 2:2 (77.). Kurz darauf ließ sich Torhüter Lukas Jürgens zu einer Beleidigung gegenüber Zuschauenden hinreißen und sah daraufhin die Rote Karte. Feldspieler Nico Solle-Kreikenbohm rückte zwischen die Pfosten. In der vierten Minute der Nachspielzeit musste er hinter sich greifen. Santos de Oliveira wackelte zwei Gegenspieler aus und traf mit dem linken Fuß platziert zum 2:3-Siegtor in die Maschen.

Der FC Cuxhaven gewann damit, obwohl er nicht an die starken Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen konnte und liegt weiter zwei Zähler hinter Tabellenführer Sievern. Stotel hingegen verpasst es erneut, sich für eine engagierte Leistung zu belohnen. Weiter geht es beim TSV Sievern, der bisher sämtliche Ligaspiele für sich entschied.