In der Liga soll die Gießener Serie halten

Der Fußball-Hessenligist musste im Pokal die erste Niederlage seit dem 19. August verkraften. Für das Ligaspiel gegen Unter-Flockenbach gibt es ein Vakuum auf der Torwartposition

Gießen. Als Daniyel Cimen für das Vorschaugespräch an sein Handy geht, befindet er sich gerade auf den letzten Metern seiner Joggingrunde. "Lockeres Tempo", antwortet der Trainer von Fußball-Hessenligist FC Gießen mit einem Augenzwinkern auf die Frage, wie schnell er gelaufen ist. "Locker" ist das Tempo, was die Taktung der Spiele anbelangt, derweil weiterhin nicht: Der FCG geht in das Finish der dritten von vier Englischen Wochen in Folge. Und er tut das mit dem ungewöhnlichen Gefühl einer Niederlage, denn am Mittwochabend verlor man mit 0:1 im Achtelfinale des Hessenpokals beim Ligarivalen Eintracht Stadtallendorf erstmals seit dem 19. August (0:5 bei der U 21 Eintracht Frankfurts) wieder.