In der Landesliga wird enges Rennen mit vielen Beteiligten erwartet

Zwei Kandidaten für einen Spitzenplatz in der Fußball-Landesliga? Der FSV Rot-Weiß Stegen (links Max Furrer) und der FC Emmendingen (Benjo Leber) haben in der neuen Spielzeit viel vor. | Foto: Achim Keller

Den Verbandsliga-Aufstieg schafften in der vergangenen Runde im SC Wyhl und in der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal zwei Teams, die kaum jemand zuvor in der engeren Wahl hatte. So halten sich vor der neuen Spielzeit die meisten Experten bei der Frage nach einem Meisterfavoriten zurück. Viele rechnen mit engen Spielen und einem Kopf-an-Kopf-Rennen mehrerer Teams. Wenn überhaupt Namen fallen, sind es Mannschaften, die seit Jahren im oberen Drittel mitspielen. Neben den Hochrhein-Vertretern FV Lörrach-Brombach, SV Weil und FSV Rheinfelden gehört dazu – fast schon traditionell – der Freiburger FC, trotz zahlreicher Abgänge. Als eine Art Geheimtipp gilt der FC Emmendingen, der sich gut verstärkt hat. Weiterlesen: In der Landesliga wird ein enges Rennen mit vielen Beteiligten erwartet (BZ-Plus)