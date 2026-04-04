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In der Landesliga steigt am Ostermontag das Derby
Im Rennen um den Klassenerhalt holten beide Kontrahenten zuletzt wertvolle Punkte.
von Badische Zeitung · 04.04.2026, 03:28 Uhr · 0 Leser
Lucas Martini (links) erzielte zuletzt vier Tore beim 6:1 des OFV in Mörsch. – Foto: Sebastian Barthmes
In der Fußball-Landesliga stehen sich am Ostermontag, 15 Uhr, der Offenburger FV und der SC Lahr II gegenüber. Im Rennen um den Klassenerhalt holten beide Kontrahenten zuletzt wertvolle Punkte.
Am Karfreitagvormittag war Training beim Offenburger FV angesagt. "Es herrschte eine gute Stimmung" berichtete anschließend Trainer Michael Kovács. Der 6:1-Kantersieg am Palmsonntag beim 1. SV Mörsch hat den Rot-Weißen äußerst gut getan. "Endlich haben wir unsere vielen Torchancen genutzt", sagte der OFV-Coach, der sich in den Wochen zuvor bei den Unentschieden gegen den VfB Bühl sowie den Rastatter SC/DJK grämen musste, wie viele "Sitzer" seine Spieler nicht zu verwerten wussten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.