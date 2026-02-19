 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

In der Landesliga sind bereits zwei Spiele abgesagt

Landesliga Süd: Das Spiel zwischen dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg und dem SV Döbern soll stattfinden.

In der Landesliga Süd waren drei Nachholspiele für den Samstag angesetzt. Allerdings sind schon zwei Begegnungen davon witterungsbedingt abgesagt.

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
14:00live

Im Nachholspiel vom 13. Spieltags kommt es zu einem nervenaufreibenden Duell zweier Tabellennachbarn. Der SV Döbern steht mit 17 Punkten auf dem neunten Rang und empfängt mit dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg den direkten Verfolger. Die Gastgeber lauern mit 16 Zählern auf Platz elf und haben die Chance, mit einem Sieg an den Gästen vorbeizuziehen. Döbern weist eine Tordifferenz von -5 auf, während Brieske nach 14 Spielen alles daransetzen werden, ihren knappen Vorsprung auf die untere Tabellenregion auszubauen. Es ist ein Spiel, in dem Leidenschaft und Disziplin über den weiteren Saisonverlauf entscheiden.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
Abgesagt

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
Abgesagt

