In der Landesliga sind bereits zwei Spiele abgesagt

von LS · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

von LS · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

+ 12 weitere

+ 12 weitere

In der Landesliga Süd waren drei Nachholspiele für den Samstag angesetzt. Allerdings sind schon zwei Begegnungen davon witterungsbedingt abgesagt.

Im Nachholspiel vom 13. Spieltags kommt es zu einem nervenaufreibenden Duell zweier Tabellennachbarn. Der SV Döbern steht mit 17 Punkten auf dem neunten Rang und empfängt mit dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg den direkten Verfolger. Die Gastgeber lauern mit 16 Zählern auf Platz elf und haben die Chance, mit einem Sieg an den Gästen vorbeizuziehen. Döbern weist eine Tordifferenz von -5 auf, während Brieske nach 14 Spielen alles daransetzen werden, ihren knappen Vorsprung auf die untere Tabellenregion auszubauen. Es ist ein Spiel, in dem Leidenschaft und Disziplin über den weiteren Saisonverlauf entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________