In der Landesliga Frauen bleibt der Titel vakant Hedendorf hält Jeddingen im Rennen von Tageblatt · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Tabellenführer TSV Apensen verlor sein Heimspiel gegen den FC Oste/Oldendorf mit 0:2. Der FC avancierte damit zum Partycrasher und verhinderte die vorzeitige Meisterschaft des TSV Apensen.

Besonders dabei - die Trainerkonstellation: Harald Zerwas legt sein Traineramt nach dem Saisonende nieder und hat mit O/O-Trainer Maik Ratje seinen Nachfolger selbst ins Spiel gebracht. „Ich schätze Maik sehr und als ich mitbekommen habe, dass er bei O/O aufhört, habe ich sofort an ihn gedacht“, sagt der 66-Jährige.



Zerwas war während der Saison gesundheitlich angeschlagen und hat währenddessen seinen Entschluss gefasst. „Ich bin aber nicht aus der Welt und werde Maik auch während der Saisonvorbereitung helfen“, sagt Zerwas. Er hatte Ratje auch schon mal nach Wohnste als Trainer vermittelt. „Das hat für mich vor dem Spiel gar keine Rolle gespielt, weil ich wirklich noch voll bei Oste/Oldendorf bin und wir bis zum Ende durchziehen wollen“, sagte Ratje nach dem Sieg. „Heute waren es zwei Standardsituationen, die zum Erfolg geführt haben.“

Eigentlich war Top-Torjägerin Laura Hellwege in Dauerbewachung von Gegenspielerin Alina Maack, verschaffte sich dann aber doch zwei Mal den Freiraum, um mit ihrem Doppelpack die Begegnung zu entscheiden (78. und 83.). Apensen hat am letzten Spieltag in Hedendorf einen weiteren Matchball, um die Meisterschaft einzutüten. „Uns war klar, dass wir nach 13 ungeschlagenen Spielen irgendwann erwischt werden“, sagte Zerwas. „Natürlich sind alle enttäuscht, jetzt wollen wir in der nächsten Woche die Entscheidung erzwingen, wo wir unser Nervenkostüm besser in den Griff bekommen müssen.“ Ob der TSV einen Oberliga-Aufstieg annehmen würde, ist noch nicht final entschieden. Hedendorf hält Jeddingen im Rennen



Apensens Titelkonkurrent MTV Jeddingen, hat zwei Punkte Rückstand, hat die VSV Hedendorf/Neukloster mit 4:2 besiegt. Hedendorf führte zwar, war dann aber chancenlos. Apensens Titelkonkurrent MTV Jeddingen, hat zwei Punkte Rückstand, hat die VSV Hedendorf/Neukloster mit 4:2 besiegt. Hedendorf führte zwar, war dann aber chancenlos.