Allgemeines
Der Trainer der Lahrer Reserve, Dino Piraneo, erlebte sein Team chancenlos beim starken Aufsteiger SV Schapbach.
In der Landesliga erlebt der SC Lahr II beim SV Schapbach ein Debakel

Dem Offenburger FV glückt in der Fußball-Landesliga ein 1:1 (1:1)-Unentschieden in Oberwolfach.

LL Südbaden - 1
Offenburg

Dem Offenburger FV glückt in der Fußball-Landesliga ein 1:1 (1:1)-Unentschieden in Oberwolfach. Der SC Lahr II geht beim SV Schapbach unter und verliert mit 1:7 (1:3).

Für den Offenburger FV ist das Remis in Oberwolfach ein gutes Ergebnis, obwohl der Verbandsliga-Absteiger mit 1:0 in Führung gelegen hatte, den Ausgleich per Elfmeter kassierte und genügend Chancen besaß, um zu gewinnen. "Ich bin mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr zufrieden, sowohl kämpferisch als auch spielerisch", resümierte der Trainer des OFV, Michael Kovács. Er hatte auf einen seiner erfahrensten Spieler, Keven Feger, wegen Verletzung verzichten müssen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

