In der Landesliga erlebt der SC Lahr II beim SV Schapbach ein Debakel

Für den Offenburger FV ist das Remis in Oberwolfach ein gutes Ergebnis, obwohl der Verbandsliga-Absteiger mit 1:0 in Führung gelegen hatte, den Ausgleich per Elfmeter kassierte und genügend Chancen besaß, um zu gewinnen. "Ich bin mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr zufrieden, sowohl kämpferisch als auch spielerisch", resümierte der Trainer des OFV, Michael Kovács. Er hatte auf einen seiner erfahrensten Spieler, Keven Feger, wegen Verletzung verzichten müssen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.