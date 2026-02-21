In der Kreisliga Osnabrück weitere Trainerentscheidung fix

v.l. Martin Strotmann, Jonas Koppitz, Henrik Meyer, Andreas Ackermann – Foto: Thomas Mönter

Der TV 01 Bohmte informierte auf seine Homepage, das sowohl die 1. Herren in der Kreisliga und die 2. Herren in der 1. Kreisklasse, in der nächsten Saison 2026/27 mit mit den bisherigen Trainerteams zusammenarbeiten. In den vergangenen Tagen gaben Andreas Ackermann und Martin Strotmann - für die 1. Herrenmannschaft - und Jonas Koppitz als Coach für die 2. Herrenmannschaft dem TV 01 Bohmte ihre Zusage für die nächste Spielzeit.

Der Herrenobmann - Fußball - des TV Bohmte 01 - Henrik Meyer - war mit bisherigen Arbeit der Trainer sehr zufrieden und freute sich, dass mit den aktuellen personellen Entscheidungen der positive, kontinuierliche und harmonische Weg der Entwicklung des Herrenfußballs an der Ovelgönne weitergehen könne. Seit ihren Amtsantritten seien sowohl bei der Kreisliga-, als auch bei der Kreisklassen-Elf unübersehbare Weiterentwicklungen zu registrieren. Andreas Ackermann und Martin Strotmann formten die 1. Herrenmannschaft zum Herbstmeister der Kreisliga, mit einer durchaus realistischen Chance auf den Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Jonas Koppitz formte das Bohmter Reserve-Team von einem Abstiegskandidaten der 1. Kreisklasse, zu einem durchaus ambitionierten Team dieser Liga, und hat in der aktuellen Saison höhere Ziele als den Kampf um den Klassenerhalt.

Das Trainerteam der ersten Mannschaft gemeinsam mit Jonas Koppitz haben ein positives Klima, eine tolle Zusammenarbeit untereinander und den Erfolges in den Herrenbereich beim TV 01 Bohmte Fußball eingebracht. Die Förderung u.a. von Talenten steht ganz oben auf ihrer Agenda. Sehr oft z.B. werden die jungen Spieler aus dem Kreisklassenteam zu Maßnahmen der 1. Herren geladen, und dürfen dort teilweise zentrale Rollen ausfüllen. Auch steht der Spaß bei allen drei Trainern hoch im Kurs, so das Spieler und Trainer stets als eine Einheit auftreten und wahrgenommen werden. Der Herrenfußball im TV 01 darf sich somit glücklich schätzen, das die Zusammenarbeit mit Ackermann, Strotmann und Koppitz auch in der kommenden Saison 26/27 weitergeht.