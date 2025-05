"In der Kreisliga konnte ich eher glänzen"

FuPa Thüringen: Hi Frank, du bist nun am Ende deiner ersten Saison als Trainer in Zwätzen und der SV steht auf einem guten sechsten Tabellenplatz. Welches vorläufige Fazit ziehst du für diese Saison?

FuPa Thüringen: Vor der Saison warst du viele Jahre als Trainer in der Kreisliga aktiv. Was sind in deinen Augen die größten Veränderungen in Bezug auf deine Arbeit als Trainer?

Frank Lenz: Vor dieser Saison war ich sogar "nur" als Co-Trainer aktiv. Das ist schon allein von der Jobbeschreibung ein großer Unterschied. Als Co-Trainer hat man nur einzelne Thematiken, während man als Cheftrainer den Hut auf hat. Ich stehe jetzt für den gesamten Bereich der ersten Mannschaft und dem sportlichen Drumherum in der Verantwortung. Der damit verbundene Arbeitsaufwand ist auch durch die Trainings- und Spielvorbereitung deutlich höher. Ein zentraler Unterschied ist logischerweise auch die Qualität der Spieler. Ich hatte auch in der Kreisliga ein bis zwei Jungs mit einer super Veranlagung. Aber hier in Zwätzen habe ich einen ganzen Kader voll mit guten Spielern. Es macht mir riesig Spaß, weil ich die Themen auf einem ganz anderen Niveau mit den Jungs bearbeiten kann. Hinzukommt, dass das alles feine Kerle sind, mit denen ich sehr gerne meine Zeit verbringe. Auch meine Co-Trainer Toni Müller und Andreas Hauptstock machen einen super Job, was mir die Arbeit deutlich leichter macht. Wenn ich mal im Abschlussspiel mitmache, versuche ich keine Fehler zu machen und nicht negativ aufzufallen. In der Kreisliga konnte ich da eher nochmal glänzen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende empfangt ihr den Tabellennachbarn aus Greiz. Wie erwartest du den Gegner und was braucht es für drei Punkte?

Frank Lenz: Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, weil ja auch die Statistiken sehr ähnlich ausschauen. Wir müssen über 90 Minuten alles reinhauen was wir haben und an unsere Leistungen anknüpfen. Eine gute Leistung von meiner Mannschaft gepaart mit dem nötigen Quäntchen Glück stimmen mich positiv, dass wir die drei Punkte in Zwätzen behalten können.