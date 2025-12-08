In der Kreisliga A West geht es torreich in die Winterpause

Die Kreisliga A West hat sich in die Winterpause verabschiedet, die erste Halbserie ist gespielt. Einige Vereine wurden der Rolle, die ihnen zugetraut wurde, gerecht, andere hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Zu den Teams, deren Leistungen der Selbsteinschätzung entsprachen, gehört der FC Bad Bellingen II. Trainer Gabriel Iordan hatte einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert, als Siebter liegt die Landesliga-Reserve im Soll. Iordans Fazit fiel positiv aus, auch wenn Bad Bellingen mit dem Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gegen Eichsel für negative Schlagzeilen sorgte und eine Partie personell bedingt hatte absagen müssen. Mehr dazu im BZ-Artikel.