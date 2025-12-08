Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Chef kickt mit: Gabriel Iordan, der 38-jährige Trainer des FC Bad Bellingen II (rechts), hier im Zweikampf mit Lukas Wetzel (SG Malsburg/Marzell-Wollbach), beendete das Spieljahr mit seinem Team erfolgreich. – Foto: Gerd Gruendl
In der Kreisliga A West geht es torreich in die Winterpause
Der Aufsteiger TuS Kleines Wiesental überwintert in der Fußball-Kreisliga A West als Spitzenreiter. Andere Teams, die als Favoriten galten, haben zu kämpfen. Eine positive Überraschung: der FC Hausen.
Die Kreisliga A West hat sich in die Winterpause verabschiedet, die erste Halbserie ist gespielt. Einige Vereine wurden der Rolle, die ihnen zugetraut wurde, gerecht, andere hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Zu den Teams, deren Leistungen der Selbsteinschätzung entsprachen, gehört der FC Bad Bellingen II. Trainer Gabriel Iordan hatte einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert, als Siebter liegt die Landesliga-Reserve im Soll. Iordans Fazit fiel positiv aus, auch wenn Bad Bellingen mit dem Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gegen Eichsel für negative Schlagzeilen sorgte und eine Partie personell bedingt hatte absagen müssen. Mehr dazu im BZ-Artikel.