In der Kreisliga A Kleve & Geldern kann es vier Absteiger geben Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat der Kreisausschuss die Vereine bei einem Treffen über alles informiert, was sich zur neuen Saison ändert und was nicht. Das sind die wichtigsten Informationen.

Erst gab es einen kurzen Blick zurück auf die vergangene Saison. Der Kreis Kleve/Geldern hat am Donnerstagabend bei seiner Arbeitstagung im Kreissportheim in Kleve-Kellen die Mannschaften ausgezeichnet, die in den Kreisligen in der Spielzeit 2024/25 Meister geworden sind. Doch dann ging der Blick nur noch voraus. Der Kreis-Fußballausschuss informierte die Vereine bei dem Treffen darüber, was sie vor der in gut zwei Wochen beginnenden Saison 2025/26 unbedingt wissen müssen.

Neue Regeln Eine Nachricht hatte zuvor schon die Runde gemacht. Ab der neuen Spielzeit wird es keine Entscheidungsspiele mehr geben, wenn Teams im Auf- und Abstiegskampf punktgleich sein sollten. Dann zählt wieder der direkte Vergleich. Neu ist auch, dass nicht mehr automatisch eine Sitzung vor dem Sportgericht die Folge ist, wenn Trainer oder Betreuer in einer Partie die Rote Karte erhalten. Der Fall tritt jetzt erst ein, wenn der Staffelleiter eine Sperre von mehr als einem Spiel oder eine Geldstrafe als notwendig ansieht.

Eine Änderung mit weitreichender Bedeutung ist, dass Vereine eine Mannschaft jetzt bis zum 20. Juni aus einer Klasse zurückziehen können, ohne dafür bestraft zu werden. Bislang musste das bis zum letzten Spieltag der laufenden Saison geschehen. Wenn diese Frist verpasst wurde, konnte das Team in der nächsten Spielzeit nicht an den Start gehen und stand in der ursprünglichen Klasse schon als erster Absteiger fest. Eine Coaching Zone wird in der kommenden Saison im Fußball-Verband Niederrhein ab der Bezirksliga aufwärts Pflicht sein. Der Kreis Kleve/Geldern verzichtet für seine Kreisligen erst einmal darauf.„Wir haben bislang nicht die Pro­bleme gehabt, die in anderen Kreisen aufgetreten sind, in denen es viele Rote Karten gegen Teamoffizielle gegeben hat. Wenn jetzt natürlich bei jedem Spiel die Trainer an der Eckfahne auftauchen sollten, werden wir überlegen, die Coaching Zone zur nächsten Saison einzuführen“, sagte Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses.