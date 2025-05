In der Kreisklasse 3 gibt es noch drei Relegationsplätze zu vergeben

Es ist der Tag der großen Relegationsentscheidungen. Vor dem letzten Spieltag in der Kreisklasse 3 (alle Partien zeitgleich am Samstag um 15 Uhr) haben noch einige Freisinger Teams viel zu gewinnen – aber auch zu verlieren.

SV Marzling (2. Platz, 43 Punkte) – SC Freising (12., 23 Punkte). In diesem Spiel hilft beiden Teams nur ein Sieg. Marzling liegt einen Punkt vor Hörgertshausen und kann mit einem Dreier die Aufstiegsrelegation fix machen. Die Domstädter brauchen für den direkten Ligaerhalt neben drei Zählern auch Schützenhilfe von den anderen Plätzen. Massenhausen müsste verlieren, und Istanbul Moosburg dürfte nicht gewinnen. „Wir sind uns der Schwere dieser Aufgabe durchaus bewusst“, sagt Freisings Trainer Manuel Hobmeier. „Aber wir können jeden Gegner schlagen“, ist der Übungsleiter überzeugt. Natürlich werde man sich über die Ergebnisse in Hörgertshausen und Gammelsdorf informieren. Beim SV Marzling ist die Marschroute von Coach Jochen Jürgens klar: „Wir wollen uns trotz aller Widerstände für die Saison belohnen und haben eine positive Stimmung.“ Er verweist darauf, dass die von vielen Verletzungen geplagten Marzlinger zuletzt dreimal in Folge nicht verloren haben.

Heute, 15:00 Uhr SV Hörgertshausen Hörgertshaus SC Massenhausen Massenhsn 15:00 PUSH

SV Hörgertshausen (3., 42 Punkte) – SC Massenhausen (10., 25 Punkte). Der Dritte muss gewinnen, um bei einem Marzlinger Punktverlust noch Zweiter zu werden. Massenhausen bleibt mit einem Sieg drin und muss bei einer Niederlage hoffen, dass Istanbul oder der SC Freising nicht vorbeiziehen. „Wir sind super zufrieden mit der Saison“, sagt Hörgertshausens Trainer Mario Tafelmaier. „Wir machen nach dem Spiel so oder so Party.“

Der Abstiegskampf: Neufahrn hat alles in der eigenen Hand

FVgg Gammelsdorf – SGT Istanbul Moosburg (11., 24 Punkte). Die Moosburger brauchen fremde Hilfe, um den Relegationsplatz noch verlassen zu können. Istanbul muss für den direkten Klassenerhalt gewinnen, und dazu darf Massenhausen (Sieger im direkten Vergleich) nicht gewinnen. „Wir werden Vollgas geben“, verspricht Istanbul-Trainer Dominik Gessler. „Aber es wird ein brutal schweres Spiel.“

FC Neufahrn (9., 26 Punkte) – SpVgg Zolling. Lange steckten die Neufahrner im Tabellenkeller. Nun gehen sie zwei Punkte vor Istanbul ins Finale und haben mit Absteiger Zolling nicht den schwersten Gegner. Durch den Sieg im direkten Vergleich gegen Istanbul reicht ein Punkt zum sicheren Verbleib in der Kreisklasse. „Die Stimmung ist bombastisch“, sagt Trainer Andreas Voggt. Die Zweite Mannschaft hat extra ihr Spiel vorverlegt, um die Erste zu unterstützen.

Heute, 15:00 Uhr FC Neufahrn FC Neufahrn SpVgg Zolling Zolling 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr FVgg Gammelsdorf Gammelsdorf SG Istanbul Moosburg Ist Moosburg 15:00 PUSH

Der Kampf um den Titel als Torschützenkönig

Torjäger: Giuseppe Iapalucci vom BC Uttenhofen (Landkreis Pfaffenhofen) ist mit 18 Toren die Nummer eins der Torjägerliste. Niklas Hölzl von der FVgg Gammelsdorf liegt mit 16 Treffern auf Rang zwei. In Tuchfühlung zur Spitze sind noch Thomas Mäuer vom SV Marzling (16 Tore, derzeit verletzt), Mahmut Yarac von der SGT Istanbul (15 Tore) und Andreas Kreitmeier von der SpVgg Zolling (13 Tore).