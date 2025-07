„In der Kabine wurde es lauter“: Kammerberg mit Licht und Schatten gegen Gilching

Zwei ganz unterschiedliche Gesichter zeigte die SpVgg Kammerberg in ihrem letzten Härtetest vor dem Saisonstart der Bezirksliga Nord. Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu ge㈠riet gegen den TSV Gilching zunächst ins Hintertreffen, drehte dann aber auf und setzte sich mit 4:2 (0:2) durch.

Zu wenig Laufbereitschaft und zu viele Fehler im Passspiel sorgten dafür, dass die Kammerberger in der ersten Hälfte viel hinterherlaufen mussten. Gilching war klar besser und münzte die Überlegenheit in Tore um. Tarik Kluge brachte das Team aus der Bezirksliga Süd in Führung (16.), ehe Andre Gasteiger (31.) auf 2:0 erhöhte. „In der Kabine wurde es lauter”, berichtet Medeleanu.