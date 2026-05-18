"In der Kabine kracht es gewaltig": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Nico Schoch

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

In der Unterkochen-Kabine kracht es gewaltig. Da sind hier auf den Zuschauerrängen sehr laute Schreie zu hören. Es bleibt offen, ob diese Ansage bei Unterkochen gefruchtet hat.

Liveticker von Felix Fuchs

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Nach Abpfiff beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. SG Bettringen – Endstand: 0:1 (So., 17.05.2026, 15:00 Uhr)

Das einzig wirklich Schlimme am Abstieg ist nur der Umstand, dass ich jetzt die "Ewige Tabelle" der Kreisliga A erstellen muss.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

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In der Halbzeit beim Spiel FV Asch-Sonderbuch vs. SV Jungingen – Endstand: 1:3 (Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr)

Ach und übrigens mit nem Like erhaltet ihr Ticker Premium und könnt auch die zweite HZ hier verfolgen.

Liveticker von Dominik Wind

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