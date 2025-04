„In der Höhe verdienter Sieg“ – FCL gewinnt auch beim Angstgegner

Dank dem 4:1 in Saaldorf glückt dem FC Langengeisling der vierte Sieg in Folge. Nun steht der FCL auf Platz drei der Bezirksoberliga.

Erstmals haben die Fußballerinnen des FC Langengeisling auch in Saaldorf gewonnen. Der 4:1-Erfolg beim Angstgegner bedeutet den vierten Sieg in Serie. Nun freuen sich die Geislingerinnen auf das Spitzenspiel am kommenden Samstag um 18 Uhr gegen das Überteam der Bezirksoberliga, RW Überacker.