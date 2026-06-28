„In der Hinrunde zu naiv – das darf sich nicht wiederholen"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der SC Uhingen hat die Saison 2025/2026 auf Platz sieben abgeschlossen – mit einem zufriedenen, aber selbstkritischen Blick zurück. Im FuPa-Teamcheck spricht Spieler und erster Vorstand Fatih Dulundu über eine naive Hinrunde, sieben namhafte Neuzugänge und eine Konkurrenz in der Kreisliga A3 Neckar/Fils, die es in sich hat.

Die vergangene Saison war für den SC Uhingen insgesamt eine positive – doch Fatih Dulundu lässt keinen Zweifel daran, dass noch Luft nach oben war. „Ja, wir sind zufrieden, haben die Saison auf Platz 7 beendet, in der Hinrunde haben wir jedoch zu naiv agiert. Das darf sich nicht wiederholen", sagt er gegenüber FuPa. Eine klare Selbstanalyse, die zeigt: Der Verein weiß genau, woran er arbeiten muss.

Die Vorfreude auf die Vorbereitung ist Dulundu anzumerken. Alle Spieler sind geblieben, dazu kommen starke Neuzugänge – und das bedeutet: Konkurrenzkampf auf breiter Front. „Ich denke, es wird eine anspruchsvolle Vorbereitung mit viel Konkurrenzkampf. Darauf freue ich mich, gepaart mit den Tests gegen Bezirksligisten", so Dulundu. Wer gegen höherklassige Gegner besteht, kommt gestärkt in die Saison.

Kein Einzellob – alle geben 100 Prozent

Einen einzelnen Spieler herauszuheben fällt Dulundu schwer – bewusst. „Nein, ich kann jeden Einzelnen loben, da jeder 100 Prozent für den Verein gibt", sagt er. Eine Aussage, die viel über die Kultur beim SC Uhingen verrät: Hier zählt das Kollektiv, nicht der Star.

Zielsetzung noch offen – die Leistung entscheidet

Eine konkrete Zielsetzung für die neue Saison hat der SC Uhingen noch nicht definiert. Das klingt ungewöhnlich – ist aber auch eine ehrliche Haltung: Erst die Vorbereitung, dann die Ansprüche. Der Kader gibt einiges her, wie die Saison endet, soll der Platz entscheiden.

Kein einziger Abgang – dazu sieben Neuzugänge

Dass das gesamte Team zusammengeblieben ist, wertet Dulundu als großen Erfolg. „Abgänge gibt es keine – wir konnten das Team komplett zusammenhalten, das freut uns riesig." Obendrauf kommen gleich sieben Zugänge: Ferhat Hamamcivom 1. FC Donzdorf, Samuele Zambito vom TSV Linsenhofen, Alkan Kesebli, Selçuk Memiş, Serhat Cakmak und Abdel M. alle vom Göppinger SV II sowie Marco Cappadona und Sascha Mitrovic beide vom TSV Ebersbach. Ein breiter, konkurrenzfähiger Kader – das Fundament für eine starke Saison ist gelegt.

Vier Favoriten: Hausen, Altenstadt, Iliria und Croatia

Den Blick auf die Konkurrenz in der Kreisliga A3 Neckar/Fils wirft Dulundu mit Respekt, aber ohne Ehrfurcht. Hausen/Überkingen traut er erneut eine starke Rolle zu. Bei Altenstadt hebt er das Projekt mit Pascal Volk und Yasin Çeküç als spannend hervor. FC Iliria werde die Liga „ordentlich aufmischen", und mit Croatia sei ebenfalls stets zu rechnen. Eine Liga, in der es keine einfachen Gegner gibt.

Regeländerung: Die Ein-Minuten-Regel trifft ins Schwarze

Eine WM-Regeländerung findet Dulundus ausdrückliche Zustimmung: die Ein-Minuten-Regel für behandlungsbedürftige Spieler. „Wir kennen es alle, man bleibt liegen, bis der Ball raus gespielt wird, und danach ist man sofort geheilt", sagt er mit einem Augenzwinkern – und ergänzt selbstkritisch: „Gilt natürlich auch für uns." Eine Regelung, die im Amateurfußball längst überfällig wäre.