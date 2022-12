In der Halle läuft’s nicht für die Teams der SG Röhrmoos/Schwabhausen Oberbayerische Meisterschaft für Juniorinnen und Frauen in Röhrmoos

Röhrmoos – Auch für die Frauen war in der Vorrunde der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft Feierabend. Für die Ausrichtung der beiden Turniere in Röhrmoos erhielt die SG viel Lob der teilnehmenden Mannschaften.

Die D-Juniorinnen blieben beim in Penzberg ausgetragenen Vorrundenturnier um die Oberbayerische Meisterschaft ungeschlagen. Allerdings landeten die Mädels von Trainerin Leo Lauth in den drei Spielen gegen die SG Gröbenzell/Puchheim, den SV Aubing und den TSV Gilching auch keinen Sieg. So blieb die SGRS bei null Toren, aber auch null Gegentoren stehen. Zum Weiterkommen reichte es nicht.

Die U15-Juniorinnen der SG Röhrmoos/Schwabhausen blieben beim Heimturnier erfolglos. Zunächst verloren sie gegen den FC Bayern München mit 0:3, anschließend gegen die SG Eichenfeld/SC Freising mit 0:1, und im abschließenden Spiel war der FC Schwaig beim 0:2 zu stark.

Die U17-Juniorinnen der SGRS verloren ihr erstes Spiel gegen den TSV Grünwald knapp mit 0:1. Gegen den Kirchheimer SC machte es die Mannschaft von Trainerin Andrea Gallert besser. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0- Erfolg wurde die Niederlage gegen Grünwald wettgemacht. Gegen den späteren Turniersieger aus Gilching schlugen sich die Gastgeberinnen achtbar, allerdings zogen sie mit 1:3 den Kürzeren.