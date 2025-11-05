In der Gruppenliga sind Big Points zu verteilen

Bekommen der TSV Altheim und der FC Alsbach nach dem Spielabbruch in der Vorwoche die Köpfe wieder frei? Der TSV empfängt den Vorletzten Büttelborn, während der FCA beim Tabellenführer Ginsheim gastiert. Unten gegen oben heißt es auch beim Duell zwischen dem FC Bensheim und dem SV Dersim. Der VfR Fehlheim könnte mit einem Sieg gegen Riedrode den Aufstiegskampf wieder spannender machen. Der TSV Seckmauern und der SV Münster duellieren sich um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Schlusslicht Geinsheim gastiert in Bieberau. Der FC Fürth und die TS Ober-Roden wollen im direkten Duell Punkte sammeln, um zumindest das Spitzenduo nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Außerdem spielt die TSV Auerbach bei der SG Wald-Michelbach und Griesheim gegen den SV Fürth.