Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die TS Ober-Roden gastiert beim FC Fürth, der FC Bensheim empfängt am Sonntag den SV Dersim – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)
In der Gruppenliga sind Big Points zu verteilen
Viele Teams aus dem Tabellenmittelfeld duellieren sich um wichtige Punkte +++ Alsbach und Altheim nach Abbruch-Spiel mit unterschiedlich schweren Aufgaben
Bekommen der TSV Altheim und der FC Alsbach nach dem Spielabbruch in der Vorwoche die Köpfe wieder frei? Der TSV empfängt den Vorletzten Büttelborn, während der FCA beim Tabellenführer Ginsheim gastiert. Unten gegen oben heißt es auch beim Duell zwischen dem FC Bensheim und dem SV Dersim. Der VfR Fehlheim könnte mit einem Sieg gegen Riedrode den Aufstiegskampf wieder spannender machen. Der TSV Seckmauern und der SV Münster duellieren sich um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Schlusslicht Geinsheim gastiert in Bieberau. Der FC Fürth und die TS Ober-Roden wollen im direkten Duell Punkte sammeln, um zumindest das Spitzenduo nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Außerdem spielt die TSV Auerbach bei der SG Wald-Michelbach und Griesheim gegen den SV Fürth.