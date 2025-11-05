 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Die TS Ober-Roden gastiert beim FC Fürth, der FC Bensheim empfängt am Sonntag den SV Dersim
Die TS Ober-Roden gastiert beim FC Fürth, der FC Bensheim empfängt am Sonntag den SV Dersim – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

In der Gruppenliga sind Big Points zu verteilen

Viele Teams aus dem Tabellenmittelfeld duellieren sich um wichtige Punkte +++ Alsbach und Altheim nach Abbruch-Spiel mit unterschiedlich schweren Aufgaben

Bekommen der TSV Altheim und der FC Alsbach nach dem Spielabbruch in der Vorwoche die Köpfe wieder frei? Der TSV empfängt den Vorletzten Büttelborn, während der FCA beim Tabellenführer Ginsheim gastiert. Unten gegen oben heißt es auch beim Duell zwischen dem FC Bensheim und dem SV Dersim. Der VfR Fehlheim könnte mit einem Sieg gegen Riedrode den Aufstiegskampf wieder spannender machen. Der TSV Seckmauern und der SV Münster duellieren sich um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Schlusslicht Geinsheim gastiert in Bieberau. Der FC Fürth und die TS Ober-Roden wollen im direkten Duell Punkte sammeln, um zumindest das Spitzenduo nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Außerdem spielt die TSV Auerbach bei der SG Wald-Michelbach und Griesheim gegen den SV Fürth.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
14:30

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
14:45

