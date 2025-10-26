 2025-10-15T11:43:40.576Z

War in Bühl mit seinem Team zufrieden: der Schutterwälder Trainer Manuel Vollmer.
War in Bühl mit seinem Team zufrieden: der Schutterwälder Trainer Manuel Vollmer. – Foto: Wolfgang Künstle

In der Fußball-Landesliga punktet das Schlusslicht aus Schutterwald

Der Offenburger FV unterliegt auch gegen Stadelhofen mit 1:2

LL Südbaden - 1
Schutterwald

Den Tabellenletzten FV Schutterwald sollte man in der Fußball-Landesliga noch nicht abschreiben. Die Vollmer-Elf macht beim VfB Bühl ein gutes Spiel und schafft ein beachtliches 1:1 (1:1).

Offenburger FV
Offenburger FVOffenburg
SV Stadelhofen
SV StadelhofenStadelhofen
Remis in Oberwolfach, Sieg in Oberkirch, drei Punkte auch beim SC Lahr II, daheim hingegen findet der Offenburger FV keinen Boden unter den Füßen. Allein ein 4:1 gegen den Aufsteiger aus Rastatt bescherte dem Verbandsliga-Absteiger drei Punkte, das war am vierten Spieltag, Anfang September. Seitdem herrscht Tristesse rund um das Karl-Heitz-Stadion, und für Trainer Michael Kovács ist guter Rat teuer. "Zuhause sind wir einfach zu schwach. Wenn ich wüsste, wieso, würden wir mehr Punkte holen." Doch auch der Umzug aus dem altehrwürdigen Karl-Heitz-Stadion auf den Kunstrasen, nach der Sperrung des Rasens durch die Stadt Offenburg im Lauf der Woche, war nicht dazu geeignet, die Negativserie zu beenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

VfB Bühl
VfB BühlBühl
FV Schutterwald
FV SchutterwaldSchutterwald
"Für uns kam dieses Ergebnis in Bühl nicht überraschend", sagt der Schutterwälder Trainer Manuel Vollmer. Denn er registriere eine "gute Entwicklung" innerhalb seines kleinen Kaders. Darüber täusche auch die schmerzliche Heimniederlage im Derby gegen den Kehler FV am vergangenen Spieltag nicht hinweg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Kehler FV 07
Kehler FV 07Kehler FV
SC Lahr
SC LahrSC Lahr II
Einen unverhofften Sprung auf den elften Tabellenplatz gelang an diesem Landesliga-Spieltag der Reserve des SC Lahr, die am Sonntagnachmittag an der Dammenmühle den SV Sinzheim mit 3:2 (0:1) besiegte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

