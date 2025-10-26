In der Fußball-Landesliga punktet das Schlusslicht aus Schutterwald

Remis in Oberwolfach, Sieg in Oberkirch, drei Punkte auch beim SC Lahr II, daheim hingegen findet der Offenburger FV keinen Boden unter den Füßen. Allein ein 4:1 gegen den Aufsteiger aus Rastatt bescherte dem Verbandsliga-Absteiger drei Punkte, das war am vierten Spieltag, Anfang September. Seitdem herrscht Tristesse rund um das Karl-Heitz-Stadion, und für Trainer Michael Kovács ist guter Rat teuer. "Zuhause sind wir einfach zu schwach. Wenn ich wüsste, wieso, würden wir mehr Punkte holen." Doch auch der Umzug aus dem altehrwürdigen Karl-Heitz-Stadion auf den Kunstrasen, nach der Sperrung des Rasens durch die Stadt Offenburg im Lauf der Woche, war nicht dazu geeignet, die Negativserie zu beenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.