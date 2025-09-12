 2025-09-10T07:23:22.987Z

Lars Menczel (re.) und der SSC Burg II kamen zuletzt beim FSV Braunfels (li., Carmine Giuseppe Troncone) 2:8 unter die Räder. Daheim gegen Münchholzhausen/Dutenhofen sollen wieder Punkte iengefahren werden. © Isabel Althof
In der Fußball-Kreisoberliga entscheiden Nuancen

Teaser KOL WEST: +++ Duelle mit Brisanz hat die Fußball-Kreisoberliga West zu bieten, unter anderem: TuSpo Beilstein gegen SSV Allendorf oder SSV Sechshelden gegen SSV Frohnhausen +++

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West stehen am nächsten Spieltag direkte Duelle der Dillkreis-Vertreter TuSpo Beilstein gegen SSV Allendorf und SSV Sechshelden gegen SSV Frohnhausen im Blickpunkt. Außerdem haben der SSC Burg II, der SSV Medenbach, die SG Seelbach/Scheld und der TSV Bicken Heimpartien.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

