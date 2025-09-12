In der Fußball-Kreisoberliga entscheiden Nuancen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West stehen am nächsten Spieltag direkte Duelle der Dillkreis-Vertreter TuSpo Beilstein gegen SSV Allendorf und SSV Sechshelden gegen SSV Frohnhausen im Blickpunkt. Außerdem haben der SSC Burg II, der SSV Medenbach, die SG Seelbach/Scheld und der TSV Bicken Heimpartien.