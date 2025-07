In der Fußball-A-Liga kicken wieder 16 Mannschaften

Gladenbach-Weidenhausen. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nimmt die Saison 2025/2026 wieder mit 16 Mannschaften in Angriff, und bei dieser Idealzahl soll es in Zukunft auch bleiben. Der erste Spieltag geht komplett am Sonntag, 3. August, über die Bühne. In der Kreisliga B spielen erneut 15 Teams. Das inoffizielle „Eröffnungsspiel“ bestreitet Neuling Vatanspor Dautphe II am Samstag gegen Versbachtal II. Das wurde am Montag bei der Rundenbesprechung festgelegt, die im Vereinsheim des VfL Weidenhausen in der regulären Spielzeit von 90 Minuten über die Bühne ging.