In der Fremde warten unbequeme Kontrahenten Die drei Fußball-Bezirksligisten brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte, gehen am Sonntag aber alle als Außenseiter in ihre Partien.

Nicht einfache Auswärtsaufgaben kommen auf die drei Vertreter der Region in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag zu. Unterweissach muss bei Neuling Weinstadt (Anpfiff 14.30 Uhr) höllisch aufpassen, dass die Talfahrt nicht weitergeht und Kleinaspach/Allmersbach (15.30 Uhr) ist bei Ex-Landesligist TSV Schwaikheim nur Außenseiter. Auch der SV Steinbach ist um seine Aufgabe beim SSV Steinach-Reichenbach (15 Uhr) nicht zu beneiden.

Kleinaspach bot letzten Sonntag dem Aufstiegskandidaten Schornbach lange Zeit Paroli, musste sich aber 1:3 geschlagen geben. „Die Enttäuschung war groß, denn die Mannschaft hat sich sehr gut verkauft“, berichtet Ralf Klimpke. Aspachs Sprecher beklagt einen „unglücklichen Fehler“, der zum 2:1 der Gastgeber geführt habe. „Ohne den Patzer wäre die Partie vielleicht anders verlaufen.“ Sein Team habe in der Schlussviertelstunde nochmals „richtig Druck gemacht“, aber die vorhandenen Chancen nicht genutzt. Nun geht es nach Schwaikheim, das wie Schornbach vergangene Saison noch Landesliga spielte. „Das wird sicher nicht einfacher als vergangene Woche, zumal der TSV mit dem Sieg gegen Schorndorf Selbstvertrauen getankt hat“, sagt Klimpke, der trotzdem hofft, dass seiner Elf eine kleine Überraschung gelingt. Allerdings müssen die Gäste nach wie vor auf die verletzten Jason Taylor, Jochen Knoll, Gianluca Lupi, Jan Maier, Peter Matuschke und Leon Schöffler verzichten. Zudem hat es nun auch noch Jan Celik und Holger Weber erwischt. Schwaikheim rangiert nach dem 2:1 über Schorndorf mit 26 Punkten auf Rang fünf und gehört zu den Titelanwärtern. „Basis für den Sieg war eine über 90 Minuten engagierte, leidenschaftliche Leistung“, erklärt ein zufriedener Nico Spina. Der Coach des Ex-Landesligisten vergisst aber nicht zu erwähnen, „dass wir das nötige Spielglück hatten und der Gegner mit seinen Chancen fahrlässig umging“. Nun sollen auch gegen Neuling Kleinaspach drei Punkte beim TSV bleiben. „Hierfür wird aber dieselbe Einstellung wie gegen Schorndorf von Nöten sein“, fordert Spina, der personell nicht klagen kann.

Unterweissach verlor daheim gegen Steinach-Reichenbach mit 1:2 und rutschte in der Tabelle auf Rang elf (13 Punkte) ab. Der könnte am Ende der Saison den Abstieg bedeuten. „Die Niederlage und speziell unser Auftritt in der ersten Halbzeit waren absolut enttäuschend“, schimpft Ralf Noack. Der SVU-Sportvorstand ermahnt seine Akteure nachdrücklich: „Die Spieler müssen sich spätestens jetzt im Klaren sein, dass wir mitten im Abstiegskampf stecken und es einzig und allein um den Klassenverbleib geht.“ Er erwartet von seiner Elf in den verbleibenden beiden Spielen bis zur Winterpause ein „entsprechendes Auftreten und den notwendigen Willen“. Noack macht unmissverständlich klar: „Wir müssen punkten.“ Dies sei zwar eine „ernüchternde“ Situation, aber „leider die Realität“. Für den Funktionär sind die auf Rang sechs platzierten Gastgeber (24 Punkte) klarer Favorit. Ausfallen werden beim SVU Tim Kaltenthaler, Elias Berg und Simon Lindemann.