»In der Form nicht Bezirksliga-tauglich«: Breitenbrunn siegt klar

Viehhausen-Coach Armando Zani war nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. – Foto: Felix Schmautz

Einen gebrauchten Tag erlebte der FC Viehhausen am 22. Spieltag der Bezirksliga Süd. Die Truppe von Trainer Armando Zani setzte das Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten SV Breitenbrunn mit 1:4 (0:2) in den Sand. Und handelte sich zu allem Überfluss eine Rote Karte ein. Vor knapp 100 Schaulustigen gewann der SVB zu Recht und sammelt ganz wichtige Punkte im engmaschigen Abstiegskampf.



Breitenbrunns Spielertrainer Markus Waffler eröffnete mit einem schnellen Elfmetertor (2.). Ansonsten trugen sich Michael Dirigl (44.), Maximilian Selch (49.) und Almodafar Al Daqmosi (62.) für die Gastgeber, die zu den richtigen Zeitpunkten die Tore schossen, in die Torschützenliste ein. Viehhausen stellte durch einen von Andreas Kalteis verwandelten Strafstoß (56.) kurzzeitig auf 3:1. Kurz zuvor hatte sich FC-Mittelfeldmann Paul Beutl Glatt-Rot eingehandelt.



„Wir haben drei Gegentore aus Standards kassiert, darunter fiel ein geschenkter Elfmeter. Dazu eine Rote Karte, die man so in der Situation nicht hätte geben müssen. Das tut uns mehr weh als das Ergebnis selbst. Ansonsten hat Breitenbrunn das Spiel verdient gewonnen. Wir sind in der Form nicht Bezirksliga-tauglich, die Gründe sind mir und allen, die dem FCV nahe sind, bekannt. Aber so einfach den Schalter umlegen klappt nicht bei jedem. Wir müssen mehr machen, jeder Einzelne muss mehr machen und dann werden wir wieder punkten“, fand Viehhausens Trainer Armando Zani nach dem Spiel deutliche Worte.