„In der ersten Halnzeit verloren" – Dachau-Niederlage beim Meister

Die Leistung stimmte bei Kapitän Nikolaus Grotz und seinen Teamkollegen vom TSV Dachau 1865. – Foto: Ohl

In Schwabmünchen trafen die beiden aktuell besten Mannschaften der Liga aufeinander. Schwabmünchen stand schon als Meister fest, die Dachauer liegen in der inoffiziellen Tabelle der Rückrunde auf Rang zwei. Und sie machten insgesamt ein gutes Spiel und forderten den Aufsteiger bis zum Schlusspfiff.

Es war der gewünschte Härtetest für den Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865: Die Dachauer unterlagen beim souveränen Meister und Aufsteiger in die Bayernliga Schwabmünchen knapp 2:3. Beide Mannschaften gewannen jeweils eine Halbzeit, Schwabmünchen die erste mit 2:0, Dachau die zweite mit 2:1.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit verloren", stellte 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffman fest. Vor dem Tor sei man nicht gefährlich genug gewesen, „sonst wäre ein Punkt durchaus im Bereich des Möglichen gewesen“.

Tabellenführer Schwabmünchen ging mit einer verdienten 2:0-Halbzeitführung in die Pause. Die Hausherren waren im Umschaltspiel gefährlicher und zudem in den Zweikämpfen und im Passspiel präziser. Diese Präzision fehlte dem TSV 1865 in der ersten Halbzeit.

Das 1:0 in der 18. Spielminute erzielte Maximilian Schner. Nach einer Ecke drückte er den Ball im zweiten Versuch über die Linie. 65-Kapitän Nikolaus Grotz hatte zuvor noch auf der Linie klären können. Schwabmünchens Top-Torjäger Maik Uhde vollendete in der 34. Minute einen schnellen Konter über die linke Seite. Der Treffer war meisterlich herausgespielt, vor allem, was das Tempo betraf.

Die Dachauer hatten in den ersten 45 Minuten nur eine gute Torchance. In der 15. Minute verfehlte Ivan Ivankovic das Tor mit seinem Kopfball nach einer Ecke knapp.

Furios der Start in die zweite Halbzeit: Erst knallte Schwabmünchens Maximilian Schner den Ball an die Latte, kurz darauf markierte Dachaus Torjäger John Haist das 2:1. Nach einer Flanke von rechts war Haist per Kopf zur Stelle (55.). Danach wogte das Spiel hin und her, aber den Gastgebern blieb es vorbehalten, das entscheidende 3:1 zu markieren. Richard Gumpinger traf in der 87. Spielminute. Ein Eigentor von Teo Köbler bescherte den Dachauern in der Nachspielzeit noch das 2:3.