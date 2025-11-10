„In der ersten Hälfte haben wir hervorragend Fußball gespielt"

„In der ersten Hälfte haben wir wirklich hervorragend Fußball gespielt, völlig verdient 2:0 in Führung“, sagte RSV-Trainer Lasse Ahl. „Wahrscheinlich war das Ergebnis sogar ein Ticken zu niedrig. Wir haben wenig zugelassen und unsere Chancen sauber ausgespielt.“

Janf Frederik Pöge brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Oliver Pomper in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel gelang Melvin Zimmermann in der 53. Minute der Anschlusstreffer für die Gäste, der kurzzeitig für Unruhe sorgte. „Nach dem Anschlusstreffer hatten wir noch viele Kontermöglichkeiten, die wir ein wenig zu schlampig ausgespielt haben. Zum Glück hat dann eins davon zehn Minuten später seinen Weg ins Tor gefunden“, so Ahl.

Patrick Düngen erzielte in der 63. Minute das 3:1, womit die Partie endgültig entschieden war. „In der zweiten Hälfte haben wir leidenschaftlich verteidigt, trotz einiger Umstellungen und Wechsel in der Viererkette standen wir stabil“, resümierte der RSV-Coach.

Die Gäste aus Nörten-Hardenberg versuchten noch einmal Druck aufzubauen, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen. Der Sieg des RSV Göttingen war somit verdient und verbesert die Position des Teams auf Rang drei der Tabelle hinter Spitzenreiter TSV Landolfshausen/Seulingen und SC Hainberg.

Mit dieser Leistung sendet der RSV ein deutliches Signal in Richtung der oberen Tabellenregion und unterstreicht die spielerische Qualität, die bereits in der ersten Hälfte des Spiels gegen Nörten-Hardenberg sichtbar wurde.