In der Entwicklung getrennt, im Spaß am Fußball vereint Kreisklasse B Heidelberg +++ Aufstiegshoffnung trifft auf Abstiegsangst von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel siegte Rohrbach klar mit 3:0 in Mauer. – Foto: Alex Tiedl

Mit der FG Rohrbach und Viktoria Mauer treffen am Sonntag zwei Vereine aufeinander, deren Entwicklung aktuell nicht gegensätzlicher sein könnte. Und dennoch eint sie die Vorfreude auf das Spiel. Denn den Spaß am Fußball verliert man nicht, wie auch immer es gerade läuft.

Das verkörpern beide Vereine: Die frühen 2010er Jahre werden Anhängern der SG Viktoria Mauer noch lange in Erinnerung bleiben. 2011 nahm man als Kreisligavizemeister an der Relegation zur Landesliga teil. Eine Spielrunde später, 2012, erreichte man das Pokalfinale gegen den FC Dossenheim. Das 15 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Königstuhls, die FG Rohrbach aus der Traufe gehoben wurde, war damals maximal eine Randnotiz. Am Sonntag kommt es nun zu einem Match, bei dem es für beide um alles geht. "Wir rechnen uns definitiv Chancen auf den Aufstieg aus. Es zählt jetzt jedes Spiel", sagt Rohrbachs Trainer Tobias Häußler. "Wir müssen jetzt in jedem Spiel versuchen zu punkten, damit wir den Klassenerhalt noch schaffen", fordert Mauers Trainer Jochen Bauer.

Da lohnt sich ein genauer Blick: Was direkt auffällt, beide Teams brauchen die Punkte dringend. Rohrbach steht vor dem Durchmarsch. Nach der C-Klassenmeisterschaft im vergangenen Jahr, steht man schon wieder auf einem Aufstiegsplatz. Dennoch ist nicht nur Häußler bewusst: "Aufzusteigen wird schwierig, das sage ich ganz klar." Der FV Nußloch II sitzt der FG im Nacken. Und am Mittwoch muss man auch noch zur bisher noch verlustpunktfreien Spvgg Neckarsteinach. Alles andere als drei Punkte gegen Mauer würden das Projekt Aufstieg schwer in Gefahr bringen. Noch höher ist die Notwendigkeit für Punkte bei den Odenwäldern. Die Viktoria hat ebenfalls einen Durchmarsch hinter sich. Allerdings einen negativen. Innerhalb von zwei Jahren wurde man aus der Kreisliga in die B-Klasse durchgereicht. Hier steht man nun schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Vier Punkte sind es zum rettenden Ufer. "Wir müssen auch gegen eine Mannschaft wie Rohrbach einfach mal einen Punkt holen", ordnet Coach Bauer ein.