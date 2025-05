In der eigenen Hand haben

Beide Trainer messen dem Direktduell am Samstag deshalb eine große Bedeutung zu. "Es ist ein wichtiges Spiel. Es spielt der Erste gegen den Dritten, es sind zwei Punkte Unterschied. Wenn wir gewinnen, hätten wir fünf Punkte vor Fahner Höhe. Aber egal wie das Spiel ausgeht, ist die Meisterschaft damit nicht entschieden. Wir sind wieder gut drauf, werden alles geben und wollen unseren ersten Platz mit einem Sieg festigen. Der Meisterkampf ist aktuell eine geile Geschichte mit dem Dreikampf. Wir haben uns wieder zurückgemeldet nach unserer Schwächeperiode", blickt SC-Trainer André Thüne auf das dritte Spiel in dieser Saison gegen den FC An der Fahner Höhe. Sein Gegenüber Dimo Raffel ordnet das Spiel nicht minder ein: "Das Endergebnis kann in unseren Augen schon richtungsweisend sein in Sachen Meisterschaft. Nach dem Motto 'Verlieren verboten', auch wenn danach noch einige Spiele zu absolvieren sind. Wir wollen weiterhin alles selbst in der Hand behalten!".

Die Erinnerungen an die beiden bisherigen Duell in dieser Spielzeit sind dabei komplett unterschiedlich. Während Heiligenstadt das Hinspiel in Dachwig gewann (2:1) und damit dem FCAdFH die einzige Heimniederlage in dieser Saison zufügte, revanchierte sich der FC im Pokal-Halbfinale auf beeindruckende Art und Weise (5:2). "Das Hinspiel in Dachwig war eines unserer besten Saisonspiele, in dem wir verdient gewonnen haben. Das Pokalspiel hingegen war von unserer Seite grottenschlecht. Fahner Höhe hat es da solide gemacht. Wir sind an dem Tag nicht in unser Spiel reingekommen. Pokal ist erledigt und wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft mit noch sechs schweren Spielen. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Das ist für uns das Wichtigste", ordnet Thüne ein. Auf den Punkt bringt es mit Blick auf die bisherigen Duell Dimo Raffel: "Die Spiele haben gezeigt, dass Kleinigkeiten entscheiden werden, in welche Richtung das Spiel gehen kann."